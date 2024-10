16 października, w Zespole Szkół w Lipie, odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów oraz personelu w obliczu sytuacji kryzysowych, takich jak pożar, zagrożenie chemiczne czy inne incydenty awaryjne. W ćwiczenia zaangażowały się lokalne jednostki ratownicze, w tym strażacy z OSP Lipa, OSP Zaklików oraz OSP Goliszowiec.

W trakcie symulacji ratunkowej strażacy prowadzili akcję poszukiwawczą trzech uczniów, którzy zgubili się podczas ewakuacji. Dwie osoby z kuchni szkolnej również potrzebowały pomocy medycznej, a strażacy udzielili im pierwszej pomocy po zakończonej ewakuacji. Pożar, który miał miejsce na drugim piętrze, w skarbcu historycznym, zmusił uczniów z klasy siódmej do wezwania pomocy przez okno, ponieważ nie mogli opuścić sali z powodu zadymienia.

Choć całe zdarzenie było symulacją, obecność dymu oraz ratowników nadawały sytuacji autentyczny wymiar. Ewakuacja była monitorowana przez specjalistów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

Tego typu ćwiczenia są istotne, gdyż pomagają uczniom i pracownikom zaakceptować zasady ewakuacji, uświadamiając, co należy robić w obliczu zagrożenia oraz jak reagować w trudnych sytuacjach. Dają również możliwość praktycznego sprawdzenia umiejętności ewakuacyjnych, co jest kluczowe w sytuacjach stresowych. Współpraca ze służbami ratunkowymi przyczynia się do lepszego zrozumienia ich roli i integracji działań w przypadku zagrożenia.