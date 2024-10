Pielęgnacja ciała to jedna z podstawowych czynności, które wykonujemy każdego dnia. Zadbane włosy, twarz i skóra pozytywnie wpływają na nasz wygląd. Żele pod prysznic są jednymi z tych kosmetyków, na które zwracamy mniejszą uwagę, a korzystamy z nich przecież codziennie. Czego używać do pielęgnacji? Czym warto kierować się podczas wyboru żelu pod prysznic, aby wybrać jakościowy kosmetyk? Podpowiadamy!

Pielęgnacja ciała dla mężczyzn – produkty do mycia ciała

Skuteczne oczyszczanie to podstawa pielęgnacji. Jeżeli nie pozbywamy się regularnie zanieczyszczeń, które gromadzą się na skórze, nie mamy co liczyć na zdrowo wyglądające ciało. Z pomocą przychodzą kosmetyki, które pielęgnują skórę i służą do mycia twarzy. Ich wybór w sklepach jest bogaty, dlatego każdy bez problemu znajdzie produkty dopasowane do swoich potrzeb. Rynek męskich kosmetyków z każdym rokiem rośnie w siłę. W ofercie dostępne są m.in. produkty dedykowane mężczyznom o wyjątkowo wrażliwej skórze, oczyszczające, ale też nawilżające i skutecznie łagodzące podrażnienia. Znajdziemy także kosmetyki pod prysznic dla aktywnych osób potrzebujących bardzo skutecznego oczyszczenia. Dostępne są również produkty, które zapewniają nie tylko oczyszczenie, ale też pobudzenie. Producenci wzbogacają produkty np. ekstraktem z pieprzu lub mięty, które dodają energii i pobudzają krążenie.

Czego używać do pielęgnacji ciała?

W trakcie codziennej pielęgnacji najwięcej uwagi zazwyczaj poświęca się twarzy, ale tak naprawdę całe ciało potrzebuje troski. Ważne jest przy tym, by do każdej pielęgnacji dobrać odpowiednie kosmetyki, dostosowane do indywidualnych potrzeb danej skóry.

Skóra mężczyzn wymaga codziennego nawilżenia. Gdy jest nawilżona, zawsze wygląda młodziej, lepiej. Substancje aktywne, których warto szukać w składach kosmetyków nawilżających, to: trehaloza, kwas hialuronowy, masło Shea, alantoina, panthenol, witamina E i ceramidy.

Wśród męskich kosmetyków pod prysznic największą popularnością cieszą się żele (sprawdź tutaj: https://beardman.pl/kategoria/zele-pod-prysznic-dla-mezczyzn), ale coraz więcej panów wraca obecnie do tradycyjnych mydeł, mających nierzadko doskonałe formuły. Są one wydajne, a do tego – wbrew pozorom – bardzo wygodne w użytkowaniu.

Żele pod prysznic – czym się kierować przy zakupie?

Żele pod prysznic są dość często wybierane przypadkowo – konsumenci zazwyczaj kierują się zapachem takich kosmetyków albo opakowaniem, rzadko czytając skład żelu. Chociaż zapach jest istotny, warto przede wszystkim sprawdzać skład żelu, aby nasz zakup nie podrażniał, ani nie wysuszał skóry. Wybierając żel pod prysznic, warto zwrócić uwagę na jego działanie i skład.

Żele pod prysznic, które nie szkodzą skórze, powinny zawierać delikatne środki powierzchniowo-czynne (detergenty), usuwające brud ze skóry.

Żele dostępne w drogeriach zawierają zazwyczaj SLS, SLES lub podobne do nich substancje myjące. Warto unikać kosmetyków do mycia, które w swoich składach mają: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Magnesium Laureth Sulfate, Sodium Myreth Sulfate, Sodium Laurilsulfate i inne o podobnych nazwach.

W żelach pod prysznic warto szukać substancji aktywnych. Natłuszczają one dodatkowo i nawilżają skórę. Są to między innymi ekstrakty roślinne, witaminy, panthenol, oleje i masła. Jeśli żel na pierwszych miejscach składu ma ekstrakty roślinne, znaczy to, że zastąpiono nimi wodę; jest ich szczególnie dużo w składzie, a nie jedynie śladowe ilości. W żelach pod prysznic nie powinny być obecne sztuczne barwniki, a zapachy najlepiej jeśli pochodzą z naturalnych olejków eterycznych i dodatków na bazie naturalnych składników. Jakościowa męska pielęgnacja ciała zawiera składniki pochodzenia naturalnego o działaniu pielęgnującym.