Pierwszej w tym sezonie porażki doświadczył Łęg Stany. Receptę na pokonanie lidera na jego boisku mieli w ostatniej kolejce Czarni Lipa. W grupie II w meczu drugiej drużyny tabeli ligowej z pierwszą, czyli Advitu z Unią, zakończyło się zwycięstwem zespołu z Nowej Sarzyny.

Grupa I

W Stanach gospodarze prowadzili po trzech kwadransach gry, jednak w drugiej połowie oddali pole gry rywalom z Lipy. – Niestety, dzisiaj trafił się nam najsłabszy mecz w sezonie. Drużyna przeciwnika była bardziej zdeterminowana i wykorzystała naszą nieporadność w obronie – można przeczytać na profilu facebookowym klubu ze Stanów, który w najbliższej kolejce wybierze się do Skopania.

Nie rzucał słów na wiatr przed spotkaniem z Unią w Skowierzynie prezes LZS Żabno, Marcin Zieliński. – Innego wyniku jak nasze zwycięstwo, nie biorą nawet pod uwagę – powiedział „Sztafecie” przed tym meczem i słowo stało się ciałem. Jedenastka z Żabna już w pierwszej połowie zamknęła mecz, prowadząc 4:0.

W Jastkowicach Bukowa wysoko pokonała zespół z Woli Rzeczyckiej. Trzy bramki dla gospodarzy zdobył niezawodny Paweł Kaczmarczyk, który po tym meczu dołączył do czołówki najlepszych strzelców. Na prowadzeniu z 12 golami Kacper Broda ze Sanu Wrzawy.

Wyniki 11. kolejki:

Unia Skowierzyn – LZS Żabno 1:7 (0:4), Nowak (74 – karny) – Pławiak (6), Partyka (16 – karny), Niewierski (26), Gąsiorowski (38, 67), Kurkiewicz (48), Pęzioł (72)

Bukowa Jastkowice – LZS Wola Rzeczycka 5:1 (2:1), Kaczmarczyk (3, 62, 66), Szeser (10, 47) – Stańkowski (42)

Płomień Trześń – Wisan Skopanie 1:3 (0:1), Chorab (74) – Lis (20), Leśniak (69), Stachula (90)

Łęg Stany – Czarni Lipa 1:3 (1:0), Kobylarz (40) – Kozieł (65 – karny), Karol Chamera (77, 88)

Strzelec – KP Zarzecze 3:0 v.o.

Kolejarz Knapy – LZS Jadachy 3:0 (1:0), Lewicki (9), Wójciak (67), Jarosz (88)

San Wrzawy – Junior Zakrzów 2:1 (0:1), Franus (58), Rutkowski (62) – Mendala (14).

Najlepsi strzelcy: 12 – Broda (San), 10 – Serafin (Łęg), Stańkowski (Wola Rz.), 8 – Kaczmarczyk (Bukowa), Ryś (Łęg), 7 – D.Kobylarz (Zarzecze), Tarka (Bukowa).

12. kolejka, 26 października: Jadachy – San (14), Czarni – – Strzelec (15), 27 października: Wola Rz. – Trześń (11.30), Żabno – Junior (13.30), Zarzecze – Knapy (14), Wisan – Łęg (14), Unia – Bukowa (14).

Tabela za www.regiowyniki.pl

Grupa II

W meczu na szczycie, rozgrywanym przy sztucznym oświetleniu w Łętowni, pierwsza bramka padła dopiero w 72. minucie. Na listę strzelców wpisał się Dariusz Łoin, który wpakował piłkę do pustej bramki z kilku metrów. W 76. minucie okazję na podwyższenie wyniku zmarnował Kacper Harasiuk – jego strzał z rzutu karnego obronił Mateusz Madej. W 85. minucie bramkarz Advitu nie miał już nic do powiedzenia, po bardzo ładnym uderzeniu z półobrotu, grającego trenera Unii, Michała Madeja. Ten sam piłkarz ustalił wynik meczu. W doliczonym czasie gry, po krótko rozegranym rzucie rożnym, popisał się bardzo ładnym i co ważne celnym uderzeniem zza pola karnego. Posłał „rogala” lewą nogą, po którym piłka przeleciała nad głową jednego z obrońców i wylądowała w siatce tuż przy słupku.

Wreszcie na gola swojej drużyny doczekali się kibice Francesco Jelna. Czekali na niego aż 916 minut! Autorem pierwszej w tym sezonie bramki dla „parafialnych” był Karol Kołodziej. Pod koniec meczu dwa gole dorzucił jeszcze Kamil Kazak, ale na nic to się zdało, bo o jedno trafienie w tym meczu zanotował spadkowicz z „okręgówki”.

Smutek w Ulanowie. Retman „utonął” w… Podwolinie. Trzy bramki dla gości zdobył Adam Zelek.

Wyniki 11. kolejki:

Podlesianka Kamień – Staromieszczanka Stare Miasto 4:1 (2:1), M.Kowalski (231, 32), Sapuła (52), Czechowicz (80 – karny) – W.Baj (26)

Francesco Jelna – KS Jarocin 3:4 (1:3), Kołodziej (16), Kazak (77, 82) – Wołoszyn (24), Pyryt (38), Szpyra (44), Góreczny (49)

Retman Ulanów – KS Podwolina 1:4 (1:2), Erdzik (45 – karny) – Zelek (18, 61, 74 – karny), Szewczyk (37)

Sokół Hucisko – Czarni Sójkowa 0:2 (0:2), Socha (14), Olszowy (32)

Advit – Unia 0:3 (0:0), Łoin (72), Madej (85, 90)

KS Sarzyna – GKS Groble 0:0

Jodła Przychojec – Górnovia 0:0.

Najlepsi strzelcy: 15 – Wilkos (Unia), 11 – Madej (Unia), 8 – Olszowy (Czarni), Tyczyński (Retman), Zelek (Podwolina), 7 – Bizior (Górnovia), Socha (Czarni).

12. kolejka, 26 października: Podwolina – Advit (14), 27 października: Staromieszczanka – Górnovia (12), Czarni – Jodła (14), Groble – Sokół (14), Unia – Sarzyna (14), Jarocin – Retman (14), Podlesianka – Francesco (14).

Tabela za www.regiowyniki.pl