Nawet do 8 lat pozbawienia wolności grozi mieszkance powiatu niżańskiego. Kobieta, na jednym z popularnych portali aukcyjnych, oferowała do sprzedaży różne przedmioty. Po otrzymaniu pieniędzy za zamówiony towar nie wysyłała go i zrywała kontakt z kupującymi. 27-latka usłyszała już zarzuty.