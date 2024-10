Poda takim hasłem Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli organizuje powiatowy konkurs, w którym mogą wziąć udział uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych z powiatu stalowowolskiego. Prace należy dostarczyć do 7 listopada. Na najlepszych czekają nagrody.

– Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. W pierwszym etapie konkursu należy dostarczyć do organizatora konkursu egzemplarz (wydruk) recenzji wybranej książki, która ma zachęcić do przeczytania wybranej publikacji przez rówieśników. Praca powinna być napisana samodzielnie. Recenzja nie może przekraczać 1800 znaków ze spacjami (w przybliżeniu 1 strona A4) oraz musi zawierać pseudonim autora informują organizatorzy.

Prace należy dostarczyć do 7 listopada 2024 r. do Czytelni Biblioteki Głównej MBP im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 10. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu.

W finale konkursu zakwalifikowane przez jury pisemne recenzje książek, zostaną zaprezentowane przez uczestników w formie ustnej.

– Finaliści mogą uatrakcyjnić prezentację rekwizytami, strojami czy też multimediami.

Regulamin i dokumenty do konkursu dostępne są na stronie internetowej biblioteki. Wątpliwości rozwiejemy pod tel. 15 842 10 63 wew. 38 – informują organizatorzy.

Dla najlepszych czekają nagrody książkowe ufundowane przez Platon Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Literatura.