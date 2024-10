Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli kolejny raz przystąpiła do próby bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Była to szósta próba i choć w tym roku się nie udało pobić rekordu, to społeczność szkoły się nie poddaje i zapewnia, że w kolejnym roku również podejmie wyzwanie. Wydarzenie zorganizowano 16 października.