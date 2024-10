W Rzeszowie pod hasłem „Pokój i turystyka” odbyło się III Podkarpackie Forum Turystyki. Wydarzenie było okazją do dyskusji o sukcesach i wyzwaniach stojących przed tą branżą w najbliższych latach. Wręczono także nagrody i odznaczenia, m.in. Gminie Stalowa Wola, Bractwu Flisackiemu w Ulanowie oraz Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem.

Podkarpackie Forum Turystyki to święto całego regionu, sektora turystyki ale też turystów, dzięki którym region Podkarpacia jest coraz bardziej zauważalny na turystycznej mapie Polski. Organizatorem Forum jest Marszałek Województwa Podkarpackiego. Zebrani przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy działający w branży turystycznej, eksperci oraz znawcy turystyki zgromadzili się 11 października w Hotelu Bristol w Rzeszowie, by mówić o specyfice oraz wyzwaniach dla turystyki w duchu idei „Peace and tourism” (Pokój i turystyka). W dyskusjach poruszano m.in. problem marnowania żywności, projektowania eko produktów, zakładania i prowadzenia odpowiedzialnego biznesu turystycznego w oparciu o zrównoważony rozwój turystyki, czyli pogodzenie natury i przyrody naturalnej z podróżniczą ciekawością świata człowieka.

Podkarpackie Forum było też okazją do wręczenia wielu nagród i odznaczeń osobom i instytucjom, które przyczyniły się do rozwoju turystyki w województwie podkarpackim. Zostały wręczone nagrody dla Najlepszego Produktu Turystycznego, wyróżnienie Serce Oddane Turystyce oraz dyplomy i statuetki Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Dyplomy marszałka za wkład w rozwój i promocję turystyki na Podkarpaciu otrzymały: Ośrodek Garncarski Medynia, Bractwo Flisackie w Ulanowie, Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem, Muzeum Przyrodnicze i Ośrodek Edukacji Ekologicznej BdPN w Ustrzykach Dolnych, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, Nadleśnictwo Baligród, Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Zespół Cerkiewny w Radrużu oraz Gmina Stalowa Wola.

Wyróżnienia otrzymali także wieloletni przewodnicy górscy.

Nagrody i statuetki wręczała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.