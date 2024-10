Ta historia, choć z gatunku tych „zwykłych” sąsiedzkich sporów, jakich pełno na wsi – zatargów o miedzę, płot czy drogę – urosła do takiego wymiaru, że na spornym gruncie wysypano wielką górę gruzu i kamieni, a możliwość jakiegokolwiek przejazdu czy przejścia zablokowała metalowa brama. Sprawa jest w sądzie, gmina chciałaby pomóc, ale jest bezradna. Interweniowała już policja, padają oskarżenia o fizyczną i słowną napaść, o podrzucanie martwych zwierząt i podlewanie roślin żrącą substancją.

– Tę sytuację można było rozwiązać na jednym spotkaniu i podać sobie ręce. A tak sąsiedzi zatruwają sobie życie. Naprawdę chciałem pomóc w tej sprawie, ale do tanga trzeba dwojga – mówi „Sztafecie” Paweł Gardy, wójt gminy Zaleszany.

Kupili gospodarstwo i dojazd

Sołectwo Kępie Zaleszańskie, ul. Słoneczna 22. Wszystko zaczęło się ponad 50 lat temu, w czerwcu 1972 r., gdy Barbara i Jan Wróblowie kupili tu gospodarstwo rolne, zajmując się z czasem specjalistyczną hodowlą cieląt. Jak opowiada mi pani Barbara, rok później, od sąsiadów, Marii Furman i jej syna Ludwika, dokupili jeszcze część pobliskiej działki, by mieć dostęp i dojazd do polnej wtedy drogi (obecna, asfaltowa ul. Słoneczna), prowadzącej w kierunki drogi krajowej 77. Utwardzili ten niewielki fragment gruntu (10 metrów długości, 5 metrów szerokości) i korzystali z niego, był to bowiem jedyny szlak łączący ich gospodarstwo z drogą gminną (wspomnianą już ul. Słoneczną). To tędy jeździły samochody dostarczające im cielęta, pasze i nawozy.

Do zakupu doszło w obecności pani agronom, ówczesnej kierowniczki referatu rolnictwa w Urzędzie Gminy w Zaleszanach. Dziś potwierdza ona, że Wróblowie kupili ten fragment gruntu, ale ze względu na stan zdrowia i przyczyny osobiste, nie wyraziła zgody na potwierdzenie tego faktu przed sądem. Sytuację komplikuje też fakt, że dokument o kupnie zaginął.

Wróblowie, a po śmierci Jana w 1981 r., Barbara i jej dzieci (miała ośmiu synów i dwie córki) bezproblemowo korzystali z tego dojazdu do swego gospodarstwa przez pół wieku. Jak dziś mówią i pokazują, droga ta od lat widnieje na oficjalnych mapach geodezyjnych, a Maria Furman i jej syn nie zgłaszali przez ten czas żadnych pretensji i roszczeń, bo sprawa była jasna: Wróblowie kupili ten dojazd. Podkreślają, że wszystko zmieniło się jednak w 2023 r., gdy z zagranicy wróciła na stałe i osiedliła się tu siostra Ludwika, Janina Rogowska.

– Zagrodziła przejazd łańcuchem, potem wysypała tę górę gruzu, a na końcu postawiła bramę. Widział pan coś takiego? Próbowaliśmy się dogadać, ale ona ciągle zmieniała zdanie. Nic nie dało się uzgodnić – opowiada „Sztafecie” 83-letnia Barbara Wróbel, seniorka rodziny. Pada też kwota 15 tys. zł, jaką sąsiadka miała żądać za już raz kupioną od Furmanów, i to po „warszawskich cenach”, część działki.

