Stolica Szkocji, usytuowana na wzgórzach, obok wygasłego wulkanu, z których roztacza się widok na Morze Północne. Edynburg jest fascynującym miastem, które żyje kulturą, a jego historia jest jedną z najburzliwszych i najciekawszych spośród krajów tego regionu. W samym sercu miasta znajdują się skarby, takie jak Narodowe Muzeum Szkocji, zabytki starówki, oraz majestatyczny Kościół św. Idziego.

Starówka Edynburga, znana jako Stare Miasto (Old Town), jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO i jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych centrów w Europie. Charakterystycznym elementem tego Starego Miasta jest Royal Mile – długa, brukowana ulica, która rozciąga się od Zamku Edynburskiego aż do Pałacu Holyrood, oficjalnej rezydencji brytyjskiej rodziny królewskiej w Szkocji. Znajdziemy na niej bardzo ciekawe budowle i sklepy, które zwłaszcza wieczorem, kiedy są pięknie podświetlone, przywodzą na myśl magiczne miasta z filmu „Harry Potter”. Klimatyczne sklepy z whisky i tradycyjnymi wyrobami jak kilty, małe galerie sztuki i rękodzieła, oraz kawiarnie i restauracje, sprawiają, że na tej starówce można spędzić z przyjemnością kilka godzin.

Podczas spaceru po Royal Mile można podziwiać liczne zabytki, takie jak Gladstone’s Land – zabytkową kamienicę z XVII wieku, w której można zobaczyć, jak wyglądało życie mieszkańców Edynburga kilka wieków temu, oraz Mary King’s Close – podziemny labirynt uliczek i domów, które opowiadają historię życia w mieście w czasach zarazy. Następnym przystankiem wartym zobaczenia jest Kościół św. Idziego. Duchowa Ikona Edynburga (St. Giles’ Cathedral), znany również jako Katedra św. Idziego, jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych zabytków w Edynburgu. Znajduje się na Royal Mile, w samym sercu Starego Miasta, i jest głównym kościołem Szkockiego Kościoła Prezbiteriańskiego.

Historia kościoła sięga XII wieku, choć jego obecny kształt to głównie wynik przebudowy z XV wieku. Gotycka architektura budowli, z charakterystyczną koroną na wieży, sprawia, że kościół dominuje nad otaczającymi go budynkami. Wnętrze katedry zachwyca witrażami, rzeźbami i imponującymi organami, a Kaplica Orderu Ostu (Thistle Chapel), mieszcząca się w jej wnętrzu, to przykład mistrzowskiej pracy rzemieślników, z misternie rzeźbionymi detalami i symbolicznymi motywami.

Narodowe Muzeum Szkocji (National Museum of Scotland) to kolejne miejsce, które każdy odwiedzający Edynburg powinien zobaczyć. Położone w pobliżu Starego Miasta, jest jednym z najważniejszych kulturalnych ośrodków w kraju. Muzeum powstało z połączenia dwóch instytucji: Muzeum Królewskiego i Muzeum Szkocji, tworząc kompleks, który oferuje zarówno zbiory sztuki, historyczne, jak i naukowe.

Jednym z najcenniejszych eksponatów jest kilt noszony przez Bonnie Prince Charlie podczas powstania jakobickiego oraz resztki jachtu, którym David Livingstone podróżował po Afryce. Muzeum posiada również imponującą kolekcję sztuki dekoracyjnej, w tym wyroby szkockich rzemieślników, oraz nowoczesne galerie poświęcone technice i wynalazkom.

Jednym z najpopularniejszych obszarów muzeum jest galeria poświęcona historii Szkocji, która prezentuje eksponaty związane z kluczowymi momentami w dziejach kraju, w tym cenne skarby, takie jak średniowieczne szachy wyrzeźbione z kości morsa, które są jednym z najbardziej znanych artefaktów ze Szkocji. Edynburg, to również stolica kultury. Każdego lata, organizowane są tu festiwale, które przyciągają tysiące turystów. Warto również zobaczyć zamek i położoną milę dalej rezydencję rodziny królewskiej Holyrood. Niedaleko rezydencji można zobaczyć jeszcze jedno miejsce-tron (fotel) Artura (Arthur`s Seat). Ten wygasły wulkan oferuje widok na miasto i okolicę, i dosłownie zapiera dech w piersiach (może z powodu wiatru, który na tym szczycie jest dotkliwie odczuwalny). Nazwa nawiązuje do legendy, według której Król Artur, ze szczytu tego właśnie wzgórza, obserwował bitwę z lokalnymi ludami.

Najważniejsza, jednak jeśli chodzi o Edynburg, jest przychylność i nastawienie Szkotów do turystów. Są otwarci, szczerzy i pomocni. Potrafią również bardzo dobitnie i bez ogródek wyrażać swoje zdanie. Są jak krata na ich tartanach klanowych. I taka mieszanka cech sprawia, że nie można się z nimi nudzić i chce się tam wracać.

Wojażerka