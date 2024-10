Kolejna edycja Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Stalowowolskiego już za nami. Po najwyższy laur wśród męskich drużyn sięgnęli strażacy z OSP Zaleszany. Wśród pań pierwsze miejsce zajęła drużyna z Kępia Zaleszańskiego.

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu Stalowowolskiego w tym roku zorganizowano w Pysznicy. W zmaganiach udział wzięło 11 drużyn, w tym 3 kobiece.

Drużyny rywalizowały w trzech konkurencjach – w sztafecie pożarniczej z przeszkodami, musztrze oraz w ćwiczeniu bojowym. W grupie „A”, czyli w kategorii mężczyzn, najlepiej spisali się strażacy z OSP Zaleszany, którzy wygrali zawody w klasyfikacji generalnej. II miejsce zajęła jednostka OSP Kotowa Wola, a III – OSP Studzieniec.

W kolejnej grupie startowały panie, najlepiej na zawodach spisały się druhny z OSP Kępie Zaleszańskie, II miejsce wywalczyły druhny z OSP Obojna, na trzecim miejscu uplasowały się reprezentantki OSP Studzieniec.

Ponadto w zawodach wystartowało jeszcze 8 młodzieżowych drużyn pożarniczych: 5 chłopięcych i 3 dziewczęce. Wśród chłopców klasyfikacja wyglądała następująco: I miejsce MDP Lipa, II – MDP Skowierzyn, III – MDP Zaklików, natomiast wśród dziewczyn: I miejsce – MDP Kotowa Wola, II – MDP Skowierzyn, III – MDP Zaleszany.

Tytuł „Najtwardszego Strażaka” zdobył Daniel Zieliński z OSP Skowierzyn, który w najszybszym tempie pokonał całą trasę strażackiej sztafety.

– Nasze jednostki OSP są świetnie przygotowane do działania i było to doskonale widać. Mieszkańcy Powiatu Stalowowolskiego mogą czuć się bezpieczni, wiedząc że nad naszym zdrowiem i dobytkiem czuwają tak sprawni strażacy ochotnicy, którzy dzielnie wspierają w działaniu zawodowców z Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo, bardzo mnie cieszy obecność tylu małych druhów i druhenek, rywalizujących w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. To znak, że rośnie nam kolejne pokolenie strażaków ochotników – mówił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, który wraz z wicestarostą Stanisławem Sobierajem oraz przewodniczącym Rady Powiatu Stalowowolskiego Ryszardem Andresem, wręczał zwycięzcom zmagań nagrody ufundowane przez Powiat Stalowowolski.

Organizatorami imprezy były: Komenda Powiatowa PSP w Stalowej Woli, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Stalowej Woli, Powiat Stalowowolski oraz Gmina Pysznica.