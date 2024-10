Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli oraz Stadion Miejski im. Grzegorza Laty w Mielcu były arenami piłkarskich spotkań I rundy kwalifikacji do mistrzostw Europy do lat 19.

Podkarpackie okazało się szczęśliwe dla polskiej reprezentacji, która zakończyła turniej z kompletem zwycięstw i z czystym kontem, i teraz czeka na losowanie rundy II.

Turniej rozpoczął się w środę w Mielcu. W pierwszym meczu Turcja rozbiła Gibraltar 7:0 (4:0), a wieczorem Polska rozgromiła Maltę 6:0 (2:0). Hat-tricka w tym meczu zanotował napastnik Zagłębia Lubin, Daniel Mikołajewski.

W sobotę wszystkie drużyny przeniosły się do Stalowej Woli. W południe wybiegły na płytę główną PCPN reprezentacje Malty i Turcji. Niespodzianki nie było. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem „Gwiazd Półksiężyca” 2:0 (1:0). W meczu rozgrywanym przy sztucznym świetle Polacy nie dali szans swoim rówieśnikom z Gibraltaru.

Spotkanie z reprezentacją kraju, który liczy ok. 35 tys. mieszkańców, Polska rozpoczęła w zupełnie innym składzie niż to pierwsze z Maltą, ale tak samo dominowała w nim od pierwszej sekundy gry, stwarzając sytuacje strzeleckie. W pierwszej połowie rywale nie wychodzili z własnej połowy.

W 10. minucie padła pierwsza bramka. „Samobója” zaliczył środkowy obrońca Gibraltaru, Jay Coombes. Przed przerwą drugą bramkę dla Polski zdobył Kacper Nowakowski, a po zmianie stron stojącego w bramce Gibraltaru, Logana Williams-Owena pokonali: pomocnik Stali Rzeszów, Szymon Kądziołka i napastnik Pogoni Szczecin, Patryk Paryzek. Tym zwycięstwem Polacy zagwarantowali sobie co najmniej drugie miejsce, premiowane awansem do kolejnej rundy kwalifikacji ME, które za rok odbędą się w Rumunii.

Druga lokata nie satysfakcjonowała „biało-czerwonych”, o czym mogliśmy się przekonać we wtorek, 12 października, kiedy w ostatnim swoim występie pewnie pokonali Turcję.

Polska dobrze rozpoczęła mecz. W pierwszym kwadransie zamknęła Turków na ich połowie. Później gra się wyrównała i goście byli bliscy zdobycia bramki. Po strzale Efe Akmana piłka trafiła w słupek.

W 38. minucie Karol Borys wrzucił piłkę z rzutu wolnego pod bramkę Turków. Jej lot przedłużył głową Igor Orlikowski, a na bramkę uderzył Michał Gurgul. Turecki bramkarz Onuralp Cevikkan zdołał sparować futbolówkę, ale pod nogi Daniela Mikołajewskiego, a ten nie zmarnował prezentu i Polska objęła prowadzenie.

Na podwyższenie wyniku blisko 2,5 tysięczna widownia musiała czekać do 78. minuty. Rzut karny zamienił na gola Mikołajewski, a wynik ustalił, także z karnego Karol Borys. Kilkanaście minut wcześniej, po jego uderzeniu piłka ostemplowała poprzeczkę tureckiej bramki.

POLSKA – MALTA 6:0 (2:0)

1:0 Mikołajewski (30), 2:0 Mikołajewski (45), 3:0 Orlikowski (59), 4:0 Mikołajewski (62), 5:0 Rybak (82), 6:0 Nowakowski (86).

POLSKA – GIBRALTAR 4:0 (2:0)

1-0 Coombes (10 – samob.), 2-0 Nowakowski (33), 3-0 Kądziołka (53), 4-0 Paryzek (77)

POLSKA – TURCJA 3:0 (1:0)

1-0 Mikołajewski (39), 2-0 Mikołajewski (78 – rzut karny), 3-0 Karol Borys (90 – rzut karny)

W pozostałych meczach: Turcja – Gibraltar 7:0 (4:0), Malta – Turcja 0:2 (0:1), Gibraltar – Malta 1:2 (0:1).

POLSKA

Bramkarze: Axel Holewiński (Polonia Bytom), Robin Lisewski (Borussia Dortmund), Miłosz Piekutowski (Jagiellonia Białystok).

Obrońcy: Michał Gurgul (Lech Poznań), Krzysztof Kurowski (Śląsk Wrocław), Jakub Krzyżanowski (Torino FC), Igor Orlikowski (Zagłębie Lubin), Kacper Potulski (1. FSV Mainz), Dominik Szala (Górnik Zabrze).

Pomocnicy: Jan Dorożko (Zagłębie Lubin), Jan Faberski (Ajax Amsterdam), Eryk Grzywacz (Vfl Wolfsburg), Szymon Kądziołka (Stal Rzeszów), Krzysztof Kolanko (Zagłębie Lubin), Szymon Łyczko (Stal Rzeszów), Filip Rózga (Cracovia), Karol Borys (NK Maribor), Kacper Nowakowski (Raków Częstochowa), Maksymilian Sznaucner (PAOK FC).

Napastnicy: Daniel Mikołajewski (Zagłębie Lubin), Patryk Paryzek (Pogoń Szczecin), Alan Rybak (Jagiellonia)

Trener Wojciech Kobeszko.