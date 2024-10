W Krzakach strzelecki festiwal urządziło sobie w ostatniej serii spotkań drugiej grupy klasy B, Milenium Bieliny, a w Kurzynie w zespole Lotnika Turbia zadebiutował Kamil Garbacz. Remis w derbach Rudnika nad Sanem.

W ostatnich miesiącach nowy nabytek Lotnika koncentrował się na bieganiu w… błocie, po wertepach i leśnych duktach, i pokonywaniu różnego rodzaju dziwnych przeszkód – tak było np. w imprezie pod nazwą Viking Run w Smardzewicach, czy wcześniej w legendarnym, znanym na całym świecie biegu z przeszkodami, Spartan Bielsko-Biała. Ciągnęło jednak wilka do lasu, to znaczy na boisko piłkarskie. Po raz ostatni zagrał 18 czerwca 2023 roku w drużynie LZS Żabno w meczu z Truckiem Kotowa Wola. Drużyna z Żabna wywalczyła wtedy awans do klasy A.

W Kurzynie jego nowy zespół co prawda przegrał, ale on wpisał się na listę strzelców.

Wyniki 10. kolejki:

Herosi Słomiana-Krzaki – Milenium Bieliny 0:10 (0:4), R.Fąfara (18, 35), D.Małek (23, 86, 89), Wiatrowski (42), D.Fąfara (65, 85), G.Małek (78, 90), Orzeł Glinianka – Rotunda Krzeszów 2:2 (0:1), Lokaj (67), Piskorowski (85) – Jakubowski (42), Guściora (70), Polonia Przędzel- Huragan Zdiechowice 1:5 (1:1), Garbacz (35) – Michalczak (25, 68, 72, 78), Krawczyk (55), Jutrzenka Kopki – Orzeł Rudnik 2:2 (2:2), Wójtowicz (15), Szczerbaty (35) – Kluk (25, 30), Sanna Zaklików – Truck Kotowa Wola 2:6 (0:3), Lisicki (60), Zarzeczny (86) – D.Idec (15 – karty, 79 – karny), Tur (32), Mastalerczyk (42), Kopeć (50), Kaczyński (68), WKS Kurzyna – Lotnik Turbia 4:2 (1:1), Rusinek (13), Seroka (59), Szafran (63), Oleksak (82) – Kaproń (5), Garbacz (84), pauzowały Wichry Rzeczyca Długa.

Najlepsi strzelcy: 16 – B.Idec (Truck), 13 – Guściora (Rotunda), 12 – D.Fąfara, R.Fąfara (Milenium), 11 – D.Idec (Truck), Szafran (WKS), 10 – Kopeć (Truck).

11. kolejka, 20 października: Huragan – Jutrzenka (12), Milenium – Orzeł G. (12), Rotunda – Polonia (12), Lotnik – Herosi (12), Wichry – Kurzyna (12), Orzeł R. – Sanna (14), pauzuje Truck.

Tabela za www.regiowyniki.pl