Za nami kolejne mecze Polaków w Lidze Narodów. W 3. kolejce grupy 1 „Biało-Czerwoni” gościli w Warszawie Portugalię, a stadionie PGE Narodowy im. Kazimierza Górskiego gościł grupę kibiców z Kopek.

Zobaczyć w akcji takiego gwiazdy jak: Bernardo Silva z Manchesteru City, Rafael Leao z Milanu, a przede wszystkim Cristiano Ronaldo, wybrała się piątka przyjaciół: Kasia – przedstawicielka „Kopeckich Babeczek” oraz zawodnicy Jutrzenki Kopki: Tomek, Arek, Darek, Mateusz.

Dla Tomka był to kolejny wyjazd na mecz polskiej reprezentacji, natomiast pozostała czwórka… debiutowała na PGE Narodowym.

– Bardzo im się wszystko podobało. Stadion, oprawa meczowa i atmosfera, choć moim zdaniem akurat to spotkanie pod względem kibicowskim nie stało na jakimś zachwycającym poziomie. Taki powiedzmy sobie szczerze, piknik – śmieje się Tomek, który w zespole Jutrzenek Kopki pełni rolę kapitana. – Ale najważniejsze, że zobaczyliśmy 215 występ Ronaldo w drużynie Portugalii i bramkę, jaką nam strzelił w tym meczu.

Zgodnie z „obowiązującą tradycją” przy okazji wyjazdów kibicowskich reprezentantów Kopek, za jedną z bramek, a więc w najbardziej eksponowanym podczas transmisji telewizyjnej miejscu, zawisła flaga Polski z Orłem Białym na czerwonej jej połowie i nazwą miejscowości Kopki na białej. Tuż obok flagi, którą zawiesili kibice z Dąbrowy Górniczej.

Wcześniej tą samą flagę można było zobaczyć na stadionie w Chorzowie, na meczu barażowym mistrzostw Europy: Polska – Szwecja i w Zakopanem, na zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich, i na wielu innych arenach sportowych.

– To proste – mówi na zakończenie naszej rozmowy Tomasz. – Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza Polska gra! Aejao, hej Polska gol!

18 listopada Polska zmierzy się w Lidze Narodów ze Szkocją. Reprezentacja Kopek będzie, oczywiście, obecna.