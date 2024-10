Piękną… porażkę zaliczył w ostatniej kolejce KP Zarzecze. Beniaminek podejmował lidera ze Stanów i rozegrał najlepszy w tym sezonie mecz. I przegrał…

Gospodarze trzykrotnie obejmowali prowadzenie, za każdym jednak razem Łęg doprowadzał do wyrównania, a w doliczonym czasie gry, zwycięską bramkę zdobył dla niego Michał Serafin. Po rzucie rożnym, piłka trafiła pod nogi popularnego „Ołena”, a ten wykorzystał swoje umiejętności techniczne i z ostrego kąta przelobował bramkarza, i utonął w objęciach kolegów.

Bardzo dobry mecz oglądali kibice piłkarscy w Żabnie, do którego przyjechał San Wrzawy, a więc jeden z kandydatów do awansu. W meczu padła tylko jedna bramka, zdobył ją lider klasyfikacji najlepszych strzelców tej grupy, Kacper Broda.

Klasa okręgowa „Czteropaki” Mateusza Kurkiewicza i Dawida Wacha. Trzeci hat-trick Mateusza Koguta

Klasa A grupa II. Unia szybko sprowadziła Retmana na ziemię

Wyniki 10. kolejki:

LZS Żabno – San Wrzawy 0:1 (0:1), Broda (30), Junior Zakrzów – Kolejarz Knapy 5:1 (0:1), Guściora (51, 65), Rutkowski (56, 76), Kmiecik (84) – Lewicki (11), LZS Jadachy – Strzelec Dąbrowica 2:7 (0:4), Banik (54), T.Wolan (88) – Kopeć (9 – karny, 79), Tracz (15, 62), Tworek (26), Hałka (39), Obara (49), KP Zarzecze – Łęg Stany 3:4 (2:1), Ł.Kobylarz (4, 62), D.Kobylarz (44) – Baran (42), Ryś (57, 68), Serafin (90+5), Czarni Lipa – Płomień Trześń 4:1 (3:0), Konrad Chamera (11), Kozieł (35), Karol Chamera (38), Mach (90) – Cieśla (51 – karny), Wisan Skopanie – Bukowa Jastkowice 1:0 (1:0), K.Lis (9), LZS Wola Rzeczycka – Unia Skowierzyn 5:2 (0:2), Stańkowski (48 – karny, 50 – karny, 63, 74), Cesnyka (54) – Zając (17), Nowak (33).

Najlepsi strzelcy: 12 – Broda (San), 9 – Serafin (Łęg), 8 – Ryś (Łęg), 7 – D.Kobylarz (Zarzecze), Tarka (Bukowa).

11. kolejka, 19 października: Bukowa – Wola Rz. (15), Płomień – Wisan (15), San – Junior (15), 20 października: Unia – Żabno (15), Kolejarz – Jadachy (15), Strzelec – Zarzecze (15), Łęg – Czarni (15).

Tabela za www.regiowyniki.pl