Tylko do 18 października można zgłaszać się do konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”. W ósmej edycji konkursu na zwycięzcę czeka 500 złotych, pula na pozostałe nagrody to kolejne 500 złotych, także publiczność wybierze swojego faworyta – w tym wypadku nagroda to czytnik e-booków.

W konkursowych zmaganiach może wziąć udział młodzież od lat 16 oraz dorośli z całego powiatu stalowowolskiego. Zapisy prowadzone są do 18 października do godziny 19.00 w Bibliotece Głównej – w Czytelni. Niezbędne zgody oraz regulamin dostępny jest na stronie www biblioteki w zakładce „Konkursy”.

Będą trzy etapy czytelniczych zmagań. I etap to przesłuchania konkursowe. Termin to 21 października w godz. 16.00-18.00 w MBP. W tym etapie ci, którzy chcą spróbować swoich sił w głośnym czytaniu, wybierają fragment dowolnego dzieła Melchiora Wańkowicza i czytają go przed jury. Podczas przesłuchań wyłonionych zostanie do 10 osób, które wezmą udział w kolejnych etapach konkursu.

II etap to próby głośnego czytania. Ich termin zostanie ustalony przez reżysera w porozumieniu z uczestnikami konkursu. Finał konkursu odbędzie się w sobotę 16 listopada 2024 roku o godzinie 16.00.

Podczas Finału – uczestnicy konkursu, wyłonieni w poprzednich etapach, wezmą udział w publicznym czytaniu lektury „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza.