16 października 2024 r. w Stalowej Woli została uruchomiona pierwsza jadłodzielnia. Celem jej utworzenia jest przeciwdziałanie marnowaniu zasobów żywności. Jadłodzielnia to miejsce ze społeczną lodówką oraz regałem na owoce, warzywa i produkty suche. Każdy będzie mógł zostawić jedzenie lub skorzystać z tego, co zostawili inni. Lodówka społeczna zlokalizowana jest przy hali owocowo-warzywnej „Zieleniak” w Stalowej Woli.

– Mam ogromną przyjemność uczestniczyć w uroczystym oddaniu do użytku jadłodzielni, która powstała dzięki inicjatywie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Inicjatywa mogła mieć swój finał dzięki grantowi z programu Wzmocnij swoje otoczenie – mówiła wiceprezydent Monika Pachacz-Świderska.

– Pomysł zrodził się z występującego powszechnie problemu marnowania żywności. I chcieliśmy propagować idee niemarnowania jedzenia poprzez właśnie funkcjonowanie tej jadłodzielni. Projekt jest skierowany do ogółu mieszkańców, z jednej strony do mieszkańców, którzy borykają się z nadmiarem produktów i artykułów spożywczych, a z drugiej strony dla mieszkańców, którzy tego jedzenia potrzebują – mówiła Anna Stec, koordynator projektu w MOPS.

Jadłodzielnia stanowić będzie centrum dzielenia się żywnością, a jednocześnie będzie miejscem wzajemnego wsparcia. Dodatkowym atutem jadłodzielni jest jej mobilność, dzięki czemu można będzie zmienić jej lokalizację, w zależności od potrzeb. Funkcja mobilności ma aspekt propagowania nie marnowania żywności zgodnie z zasadą „zero waste” w szerszej przestrzeni publicznej.

– Jadłodzielnia jako inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od pewnego czasu już nam kiełkowała w głowie. Dzięki programowi Wzmocnij swoje otoczenie znalazła swój finał przy hali owocowo-warzywnej. Zasady dzielenia się żywnością są bardzo proste, bo chcielibyśmy przede wszystkim zaznaczyć to, że lodówka społeczna skierowana jest niekoniecznie do klientów pomocy społecznej, ale kierowana jest do wszystkich mieszkańców, którzy w danym momencie są w trudnej sytuacji i potrzebują takiego wsparcia w formie żywności. Lodówka będzie regularnie przeglądana i wszelkie zalegające tam produkty, które będą przez dłuższy czas zalegały, będą usuwane, tak, żeby nie dochodziło do żadnych sytuacji przykrych jeżeli chodzi o dzielenie się tą żywnością – mówił Piotr Pierścionek, dyrektor MOPS w Stalowej Woli.

Jakie produkty można przynosić do jadłodzielni: produkty, które sam mógłbyś zjeść, produkty, które przekroczyły datę minimalnej trwałości – „najlepiej spożyć przed”, ale nie przekroczyły terminu przydatności do spożycia – „należy spożyć do”, produkty zapakowane lub w pojemnikach, wyroby własne, np. ciasto lub zupa starannie i szczelnie zapakowane, z naklejonym opisem potrawy i datą przygotowania, sery, jogurty, twarogi. Jakich produktów nie należy przynosić do jadłodzielni: żadnego rodzaju surowego mięsa, produktów z niepasteryzowanego, „surowego” mleka, potraw zawierających surowe jaja, w tym budyniu, kremów, domowych majonezów itp., produktów napoczętych, np.: otwartych puszek, produktów wymagających warunków chłodniczych, które przebywały poza lodówką dłużej niż 30 minut, produktów, które przekroczyły termin przydatności do spożycia –„należy spożyć do” (nie mylić z „najlepiej spożyć przed”), produktów, które mają oznaki popsucia, nietypowy zapach lub kolor, są nadgniłe, mają wydęte wieczka, produktów, które miały kontakt z odpadami spożywczymi, komunalnymi lub znajdowały się w kontenerach na odpady, alkoholu.

Jadłodzielnia będzie całodobowa. Ma formę dużej lodówki połączonej z regałem na suche produkty, owoce i warzywa.

– Równie ważnym elementem jest edukacja w kwestii niemarnowania żywności. I tutaj chciałbym zasygnalizować, że będzie ogłoszony konkurs skierowany do stalowowolskiej młodzieży, chodzi o przygotowanie filmiku lub rolki, które będą o tematyce niemarnowania żywności. Wszelkie szczegóły dotyczące tego konkursu, regulamin, formularz zgłoszeniowy znajdą państwo na stronie internetowej MOPS oraz stronie miasta. Mamy nadzieję, że pojawią się ciekawe inspiracje naszej młodzieży – mówił Piotr Pierścionek.