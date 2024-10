39 bramek padło w siedmiu meczach 10. kolejki stalowowolskiej klasy okręgowej – 11 w Kłyżowie, a 10 w Grębowie.

Najwięcej jednak emocji było w Gorzycach, mimo że piłka tylko raz ugrzęzła w siatce w spotkaniu drużyn, których trenerami są byli piłkarze Tłoków Gorzyce, z czasów, kiedy ta drużyna występowała na zapleczu Ekstraklasy. Od kilku lat drużynę ze Zdziar prowadzi Paweł Szafran – piłkarz Tłoków w latach 2001-05, a „biało-niebieskich” Paweł Wtorek, który reprezentował klub z Gorzyc w latach 2003-05. Obydwaj należeli do najważniejszych ogniw zespołu, w którym występował także obecny na tym meczu opiekun ekstraklasowej Puszczy Niepołomice, Tomasz Tułacz. „Mały” – bo tak zwracali się do niego koledzy z drużyny – przyjechał nie tylko spotkać się z kolegami, ale także – jak niesie wieść gminna – by przyjrzeć się dwójce zawodników Stali Gorzyce. Czyżby chodziło o Brazylijczyków, Lohana de Carvalho i Gustavo Machado?

W Grębowie lanie Słowianinowi zafundował lider z Łowiska. Cztery bramki zdobył Dawid Wach. Takim samym wyczynem może się pochwalić Mateusz Kurkiewicz z Jezioraka Chwałowice, który czterokrotnie umieścił piłkę w bramce Olimpii Pysznica. Było to pierwsza w tym sezonie wygrana drużyny z Chwałowic.

O jedno trafienie mniej zanotował jego imiennik z rezerw Stali Stalowa Wola, Mateusz Kogut. Był to już jego trzeci hat-trick w tej rundzie. Jedenastka trenera Przemysława Stelmacha rozgromiła w Tarnobrzegu drugą Siarkę. Wysoką dyspozycję strzelecką młodego piłkarza docenił trener Ireneusz Pietrzykowski i zaprosił Mateusza na treningi z pierwszą drużyną Stali.

W najbliższej kolejce, w sobotę 15 października wicelidera ze Stalowej Woli podejmie lider z Łowiska i to spotkanie wysuwa się na pierwszy plan 11. kolejki.

SIARKA II – STAL II SW 0:6 (0:3)

1-0 Fedejko (5), 0-2 Kogut (22), 0-3 Kościelniak (37), 0-4 Kogut (50), 0-5 Kogut (68), 0-6 Łukawski (88)

SIARKA: Gregorek – Kosior, Piętowski, Bartoszek (80 Drysz) – Słowik, Tyniec, Wódz (70 Maciąg), Witek (30 Nowakowski), Maj, Borgosz (55 Paterek) – Kręć.

STAL: Stanny – Książek, Wawszczyk (80 Łukawski), Żółtek –

Strojewski (62 Szcześniak), Fedejko (56 Piotrowski), Kościelniak (75 Kiszka), Pchełka (46 Sławek) – Kogut, Villarreal (56 Matyka), Cholewa.

Sędziował Jakub Krawiec (Lipa).

STAL GORZYCE – LZS ZDZIARY 1:0 (1:0)

1-0 Młynarczyk (19)

STAL: Zygmunt – Startek (46 Przepiórka), Winiarski, Bernaś – Lohan, Gustavo, Machowski, Różański, Horajecki, Marut (75 Golik) – Młynarczyk (75 Świąder).

ZDZIARY: Drzymała – Jandziński, Wiatr (60 Pawłowski), Naslyan (88 Gnidec), Cupak – Siudak, Cichoń, Wojtas (72 Cieśla) – Błajda (60 Kobylarz), Sobiło, Łuczak.

Sędziował Tomasz Kopeć (Jeżowe). Żółte kartki: Startek, Winiarski, Lohan, Różański – Drzymała.

W pozostałych meczach 11. kolejki:

Słowianin Grębów – ŁKS Łowisko 2:8 (2:4), Kułaczkowski (18), Dec (27) – Wach (25, 46, 83, 88), Kloc (17 – karny, 45+3 – karny), Olko (7), Gumieniak (63), San Kłyżów – Stal Nowa Dęba 3:8 (2:4), Mroczek (8, 24), K.Chmiel (56) – Stypa (4, 60), Tęczar (45, 63), Tereszkiewicz (10), Stochmal (14), Wilk (54), Głód (90), Jeziorak Chwałowice – Olimpia Pysznica 5:0 (2:0), Mateusz Kurkiewicz (6, 22, 69, 74), Marcin Kurkiewicz (90+2), Tanew – Transdźwig 1:2 (0:1), Piróg (74) – Stąporski (33), Galek (58), Sparta Jeżowe – LKS Brzyska Wola 3:0 (2:0), Sabat (5), Kusy (32), Bulec (73), pauzowała Pogoń lEŻAJSK.

Najlepsi strzelcy: 16 – Mróz (Siarka II), 15 – Wach (Łowisko), 14 – Kogut (Stal II), 13 – Maliarenko (Pogoń), 9 – Nieradka (Słowianin), 8 – Czyrny (Stal ND), Lohan (Stal G.).

11. kolejka, 19 października: Łowisko – Stal II (15), Zdziary – San (15), Brzyska Wola – Jeziorak (15), 20 października: Stal ND – Pogoń (15), Olimpia – Stal G. (15), Transdźwig – Sparta (15), Słowianin – Tanew (15), pauzuje Siarka II.

