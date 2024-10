17. Gala Dyskusyjnych Klubów Książki działających na Podkarpaciu już za nami. Wydarzenie zorganizowano 11 października. W trakcie spotkania wręczone zostały cztery nagrody „Najlepsi z najlepszych 2024”. W gronie wyróżnionych znalazł się Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.

– To wyróżnienie jest dowodem na wyjątkową działalność klubu, który od lat inspiruje młodych czytelników – mówi Daria Kamińska-Drabik, która dziecięcy klub miłośników literatury prowadzi od 3 lat.

Nie był to jedyny sukces stalowowolskiej biblioteki podczas tegorocznej gali DKK. Bibliotekarka, Daria Kamińska-Drabik, odebrała także nagrodę w konkursie fotograficznym „Ożywione okładki – żywe historie” za projekt okładki do książki „Banda z Burej. Tajemnica piwnicy w bibliotece” autorstwa Magdaleny Witkiewicz. Konkurs został przeprowadzony w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie przez koordynatorki DKK województwa podkarpackiego – Marcelinę Janisz i Katarzynę Buczek.

– W przygotowaniu zdjęcia do konkursu aktywnie uczestniczyli członkowie DKK dla Dzieci: Julia Padysz, Antonina Brymora, Krzysztof Łyp, Przemysław Rębisz, Filip Niezbecki oraz Oliwier Szelest, co było bardzo dobrą okazją do integracji grupy, współpracy i rozwijania kreatywności wśród młodych klubowiczów. Dodatkową nagrodą dla laureatów konkursu fotograficznego była sesja z fotografem Wiktorem Januszem z Przeworska – informuje MBP w Stalowej Woli.