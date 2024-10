W dniu 11 października, odbył się Konwent Gmin Powiatu Stalowowolskiego. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli wszystkich gmin powiatu, w tym kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy wspólnie dyskutowali nad kluczowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem pomocy społecznej w regionie.

Jednym z głównych tematów była sytuacja Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oraz zasady kierowania do niego mieszkańców. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Łukasz Chrząstek, przedstawił aktualną sytuację placówki, zwracając uwagę na rozwój i nowe wyzwania, jakie stają przed ośrodkiem. Obecnie DPS dysponuje 93 miejscami, a zamieszkuje go 65 osób. Dyrektor poinformował o planach poszerzenia oferty placówki o nowy rodzaj świadczenia – opiekę wytchnieniową. To nowoczesne podejście do świadczeń opiekuńczych, które ma na celu wsparcie osób zaangażowanych w codzienną opiekę nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.

Opieka wytchnieniowa to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala pacjentom przebywać w Domu Pomocy Społecznej przez około miesiąc. Dzięki temu bliscy opiekunowie, którzy na co dzień zajmują się swoimi podopiecznymi, zyskują czas na odpoczynek, regenerację sił, jak również na załatwienie swoich prywatnych spraw.

Dyrektor Chrząstek zwrócił uwagę na rosnące zapotrzebowanie na usługi opieki w regionie, szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz wzrastającej liczby osób wymagających stałej opieki.

Starosta Janusz Zarzeczny wyraził swoje wsparcie dla tych inicjatyw, podkreślając, jak ważne jest dostosowanie usług opieki społecznej do zmieniających się potrzeb mieszkańców powiatu. Zwrócił także uwagę na konieczność ścisłej współpracy pomiędzy gminami oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności.

Konwent zakończył się dyskusją, w której uczestnicy podzielili się swoimi opiniami i doświadczeniami na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej oraz innych placówek opiekuńczych w regionie.