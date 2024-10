Od 2025 roku zmianie mają ulec stawki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Stalowej Woli. Uchwały dotyczące tych kwestii maja być poddane pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej. W piątek, 11 października o zmianach poinformowali na konferencji prasowej wiceprezydent Tomasz Miśko i skarbnik Michał Buwaj.

Wiceprezydent Tomasz Miśko podczas piątkowej konferencji prasowej poinformował o planach zmian w polityce dochodowej miasta, a co za tym idzie konieczności dokonania korekty stawek podatku od nieruchomości oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak podkreślił, celem działań miasta w zakresie kształtowania polityki dochodowej jest wypracowanie rozwiązań systemowych, które będą przewidywalne, racjonalne i optymalne tak dla budżetu, jak i dla mieszkańców i przedsiębiorców

Wzrost podatku od nieruchomości

– Podatek od nieruchomości – w zakresie którego chcemy zaproponować do dyskusji na forum komisji, a potem Rady Miejskiej rozwiązanie, które opierałoby się na wprowadzeniu takiego pierwszego poziomu cen podatku od nieruchomości od którego moglibyśmy wyjść realizując właśnie zasadę przewidywalności. Proponujemy aby była to zasada następująca, aby podatek od nieruchomości był określany w stawkach maksymalnych z roku poprzedniego, na roboczo nazywamy ją „zasadą n-1”. I zgodnie z tą zasadą chcielibyśmy proponować, aby stawka na rok 2025 w zakresie podatku od nieruchomości od osób, które prowadzą działalność gospodarczą oraz osób prawnych, które zajmują się działalnością gospodarczą wynosiła 1,34 zł za metr kwadratowy powierzchni wykorzystywanej do tejże działalności – mówił skarbnik Michał Buwaj.

Podatek od nieruchomości dla mieszkańców ma pozostać bez zmian.

Stawka za odpady z 13 na 27 zł

W ramach planowanych zmian wzrosnąć mają także stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – Na samym początku należy przywołać przepisy, które w tym zakresie wprost wskazują, że ów system powinien być systemem bilansującym się, co do zasady. To oznacza, że koszt obsługi tego systemu powinien być pokryty przez ostatecznego użytkownika, mowa tutaj o mieszkańcach lub innych podmiotach chociażby przedsiębiorcach. Ten koszt na przestrzeni lat, odkąd obowiązuje obecna stawka to jest 13 zł od mieszkańca rósł. Te wzrosty powodowane są różnego rodzaju okolicznościami o charakterze mikro i makroekonomicznym. Natomiast jeżeli chodzi o koszt tego systemu za rok 2025 został on wyszacowany na kwotę 24 mln zł. To oznacza tyle, że przy utrzymaniu dotychczasowej stawki w systemie zabraknie blisko 11 mln zł. Chcemy racjonalizować ten system i chcemy go uczynić samobilansującym się co powoduje, że naturalnie musi nastąpić korekta jeśli chodzi o wysokość opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych – mówił Tomasz Miśko.

– Na podstawie analizy deklaracji śmieciowych i proporcji udziału mieszkańców w koszcie gospodarki odpadami, jest to proste działanie matematyczne i ono nam daje określony poziom stawki jest to 27 zł. Jak widzimy ta kwota chociażby na tle maksymalnej stawki, jaka w tym roku obowiązuje to jest niecałe 50 proc. – mówił Tomasz Miśko.

Dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących wspólnie gospodarstwo domowe zaproponowano wprowadzenie ulgi w postaci 5 zł.

– Drugim uczestnikiem systemu to są te podmioty jak firmy, jednostki użyteczności publicznej, szkoły i tutaj również w tym zakresie możemy mówić o możliwości podniesienia tej stawki. Z naszej strony jest propozycja wzrostu tej stawki do kwoty 18 zł za pojemnik referencyjny 120 l – mówił Tomasz Miśko.

– Jeżeli chodzi o system odpadowy, przy obecnych stawkach szacujemy, że mielibyśmy w 2025 r. brak w systemie na poziomie 11 mln zł, który musiałby zostać pokryty z budżetu miasta z innych dochodów. Oczywiście sumaryczna kwota i taka sprawozdawcza będzie wiadoma na koniec roku 2025 bowiem koszt systemu zależy od ilości dostarczonych przez gminę odpadów do operatora. Jeżeli chodzi o ten komponent podatkowy to wzrost tych stawek na poziomie maksymalnym do roku 2024 to jest niecałe 18 mln zł więcej dochodów dla budżetu miasta w skali roku – wyjaśnił Michał Buwaj.

Opozycja czeka na propozycje oszczędności

Na konferencji obecni byli także radni opozycji Andrzej Szymonik, Damian Marczak i Daniel Hausner, którzy odnieśli się do proponowanych zmian stawek podatku od nieruchomości oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– Słyszeliśmy z ust pana prezydenta o przewidywalności, racjonalności i optymalizacji kosztów. Czyli jak rozumiem dotychczas nie było to przewidywalne, racjonalne, optymalne? Jeżeli chodzi o powód tych regulacji, ten system który zaproponował pan skarbnik to jest system, który będzie nie tylko podnosił nam podatki na rok 2025, ale będzie podnosił regularnie z roku na rok w latach następnych również te stawki podatkowe – mówił radny Andrzej Szymonik.

Radny Damian Marczak nawiązał do spotkania, które odbyło się przed konferencją prasową, a dotyczyło proponowanych zmian stawek podatków i opłat komunalnych i stwierdził, że rozmowa oparta była tylko na stronie dochodowej, a nie było mowy o zamiarach oszczędności jakie ma wprowadzić miasto chociażby w zakresie inwestycji, z których trzeba będzie zrezygnować lub przesunąć ich realizację w czasie. Radny zaznaczył, że w swojej kampanii prezydent Lucjusz Nadbereżny nawiązywał do tego, że będzie stał na straży niskich opłat komunalnych. Ubolewał także, że to nie prezydent Nadbereżny komunikuje mieszkańcom planowane wzrosty stawek podatku i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– Ponieważ pan prezydent Nadbereżny nie potrafi portfela mieszkańców chronić, to ja jako radny opozycyjny deklaruje, że tych portfeli będę bronił do upadłego. Dopóki nie będzie takiej sytuacji, że panowie prezydenci zaproponują faktyczne cięcia i oszczędności, to my jako radni nie zgodzimy się na to, żeby dosypywać do tego systemu pieniądze, bo one zostaną przepalone i dalej będzie to samo – mówił radny Marczak.

Wiceprezydent Tomasz Miśko w odniesieniu do słów opozycyjnych radnych stwierdził, że wydaje się, że naturalne powinno być najpierw określenie środków jakie się ma do dyspozycji, a później kształtowanie w oparciu o te środki wydatków. Przekonywał także, że mimo podwyżki, te opłaty nadal będą jednymi z najniższych.