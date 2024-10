– Mam nadzieję, że polubicie państwo ten sklep. On jest po to, żeby wygodnie i w nowoczesnych warunkach robić zakupy. A miastu oddajemy w centralnym miejscu obiekt, którego – mam nadzieję, ani miasto, ani Społem nie będzie się wstydzić – mówił prezes PSS Społem w Stalowej Woli Jacek Nowicki, podczas uroczystego otwarcia, po gruntownej przebudowie i modernizacji, sklepu LUX przy ul. Okulickiego.

8 października, po 4 miesiącach intensywnych prac budowlanych i przy nowej aranżacji wnętrza, dawny Supersam, uruchomiony w tym miejscu w 1974 r. jako pierwszy samoobsługowy sklep w Stalowej Woli, znów przywitał klientów. Teraz jako DELIKATESY LUX.

Nim przecięto wstęgę, prezes Nowicki przywitał kilka osób szczególnie zaangażowanych w to przedsięwzięcie, „bez których to wszystko by się nie udało”. Wymienił Andrzeja Małka, prezesa zarządu firmy MALBUD z Nowej Sarzyny, głównego wykonawcy tej inwestycji; Wiesława Łukasiewicza ze stalowowolskiej biura projektowego AWART, który jeszcze w 2016 r. opracował pierwszy projekt przebudowy LUKSA; członka zarządu stalowowolskiej Społem Romana Karbarza i kierowniczkę sklepu Anetę Silenko. Dziękował też miastu, bo to w dużej części za pieniądze uzyskane ze sprzedaży przez Społem budynku Arkadii (miasto zapłaciło za niego 2,5 mln zł), spółdzielnia sfinansowała przebudowę i modernizację sklepu.

– Pięknie zmienia się nam Stalowa Wola, dzięki mieszkańcom, dzięki przedsiębiorcom. A dzisiaj szczególnie cieszy, że firma o takiej tradycji, o takiej tożsamości, o takim, można powiedzieć stalowym charakterze, jaką jest Społem, potrafi i tak pięknie się zmienia: dla klientów, dla miasta. I ma dziś w centrum Stalowej Woli zupełnie nowy wizerunek. Panie prezesie, gratuluję determinacji do zmiany, do budowy nowoczesnej sieci handlowej, jaką jest Społem w Stalowej Woli i życzę dalszych sukcesów – powiedział prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny.

Klienci tłumnie oczekiwali na otwarcie sklepu (przez pierwsze trzy godziny wydano 600 paragonów), a w środku czekały na nich liczne promocje i degustacje. Sala sprzedażowa ma teraz 600 metrów kw. Lada mięsna pozostała w dawnym miejscu, na lewo przeniesiono stoisko z alkoholami i słodyczami, są też, pierwsze w stalowowolskiej sieci Społem, dwie samoobsługowe kasy (plus dwie tradycyjne). Regały z półkami ustawiono tak, że nowe wnętrze sprawia dość przestronne wrażenie.

Przechodząc sklepem, mijamy, umieszczone na ścianach kolejne oznaczenia wyłożonego asortymentu: warzywa-owoce, przetwory, soki, konserwy, nabiał, pieczywo, sery, wędliny, mięso, napoje, piwo, prasa, słodycze, alkohol. Są też wyróżnione miejsca z towarami oferowanymi w promocji. Teren przed sklepem został wyrównany i nie ma tu już żadnych dodatkowych schodków i barierek (z boku pozostał tylko podjazd dla niepełnosprawnych), a na dachu stanęła instalacja fotowoltaiczna. Przypomnijmy, iż w trakcie prac remontowych zmieniono koncepcję techniczną, bo stare ściany nie nadawały się do docieplenia i musiano zastosować nowe rozwiązanie, technologię ścian wentylowanych. Całość prac budowlano-remontowych, a także wydatków związanych z nowym wyposażeniem sklepu pochłonęła ok. 3,5 mln zł.

– Ten obiekt powstał 50 lat temu, więc należało mu się – podsumował prezes Nowicki. A „Sztafecie” dodał później, że sklep ma być funkcjonalny i praktyczny dla klientów, a dla załogi wygodny i bezpieczny. Pierwsze dni po otwarciu pokażą więc, co jeszcze można tu ulepszyć i poprawić.

– LUX ma bardzo dobrą lokalizację, a teraz, po wyrównaniu terenu przed frontem, także wygodne dojście. Dlatego wiele lat temu, podczas remontu ulicy Okulickiego, tak walczyliśmy o przejście dla pieszych zaraz przy sklepie. To miejsce ma duży potencjał, więc nie oszczędzaliśmy na przebudowie i modernizacji – powiedział nam Jacek Nowicki.