Stalowowolscy radni przegłosowali uchwałę upoważniającą prezydenta miasta Stalowej Woli do zaciągnięcia zobowiązania w kwocie 30 mln zł wykraczającego poza rok budżetowy 2024, związanego z pomocą finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli”, w tym: w 2025 roku do kwoty 4,5 mln zł, w 2026 roku do kwoty 12 mln zł, w 2027 roku do kwoty 13,5 mln zł.