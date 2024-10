W środę 2 października uczniowie ze szkół podstawowych w gminie Zaklików gościli w swoich szkołach przedstawicieli orkiestry dętej OSP Zdziechowice. Kapelmistrz Jan Piech oraz Marek Młynarczyk zachęcali dzieci do nauki gry na instrumentach i do dołączenia go orkiestry dętej.

Uczniowie ze Zdziechowic, Zaklikowa oraz Lipy wzięli udział w spotkaniach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie. Spotkania odbyły się na salach gimnastycznych tychże szkół. Podczas ich trwania muzycy opowiadali o swojej pasji do muzyki, pokazywali instrumenty na jakich grają. Zachęcali dzieci i młodzież ze szkół z gminy Zaklików do nauki gry na instrumentach dętych. Mówili o tym jak muzyka wspiera rozwój zdolności poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i zdolności analityczne. Uczniowie uczą się słuchać, analizować i interpretować różne struktury muzyczne, co wpływa na ich ogólne umiejętności uczenia się. Dzięki spotkaniom uczniowie mogli poczuć się jak w filharmonii, a być może część nich rozpocznie naukę gry i będzie grało w Orkiestrze Dętej OSP Zdziechowice.

Propagowanie muzyki w szkołach jest istotne nie tylko dla edukacji artystycznej, ale też dla wszechstronnego rozwoju uczniów.