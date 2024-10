Końcem września w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli odbyło się spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską. Wydarzenie zorganizowano w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.

Ałbena Grabowsk – polska pisarka, lekarz neurolog i epileptolog. Zadebiutowała w 2011 powieścią Tam, gdzie urodził się Orfeusz. Od tamtej pory wydała ponad dwadzieścia książek, nadal pracując czynnie jako lekarz.

Ałbena Grabowska w trakcie spotkania opowiedziała o swoich bułgarskich korzeniach i początkach kariery pisarskiej. Największy rozgłos przyniosła jej saga „Stulecie Winnych”, która została zekranizowana jako serial telewizyjny, gromadzący przed ekranami miliony widzów. Autorka wyjawiła, że pisanie historii rodziny Winnych, zmagającej się z dramatycznymi wydarzeniami XX wieku, było dla niej wyjątkowym doświadczeniem. Tworząc sagę, zadbała o autentyczność historyczną, wplatając w fabułę postacie znanych osobistości, takich jak Jarosław Iwaszkiewicz czy Stanisław Lilpop. Podczas pracy nad ekranizacją pełniła również funkcję konsultanta medyczno-historycznego, a sama pojawiała się w epizodycznych rolach w każdym sezonie serialu.

Autorka opowiedziała również o swojej pracy lekarki, przyznając, że pogodzenie obowiązków zawodowych z pisaniem i życiem rodzinnym bywa trudne, jednak stara się codziennie pisać przynajmniej kilka stron.

Podczas rozmowy nie zabrakło odniesień do innych książek pisarki, takich jak „Kości proroka” czy „Matki i córki”. Ałbena Grabowska opowiedziała także o swoich najnowszych książkach: „Rzeki płyną, jak chcą”, „Najważniejsze to przeżyć” czy „Odlecieć jak najdalej” oraz zapowiedziała kolejny projekt, a będzie to medyczny kryminał.