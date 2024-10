Końcem września br. odbyło się posiedzenie Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem. W trakcie obrad przyjęli też dwa apele skierowane do Ministra Infrastruktury i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Apele dotyczą przebudowy wału przeciwpowodziowego oraz konserwacji rzeki Łukawica.

Inicjatorem podjętych działań był wójt gminy Jan Pyrkosz, apele zostały podjęte jednogłośnie.

W pierwszym apelu radni postulują o podjęcie działań zmierzających do przebudowy prawego wału przeciwpowodziowego Sanu na odcinku od Radomyśla nad Sanem do Brandwicy.

– Przebudowa obwałowania jest sprawą konieczną i uzasadnioną, ze względu na zły stan techniczny wału, który od kilkudziesięciu lat nie był modernizowany. Podkreślenia wymaga fakt brakującego odcinka wału w m. Wola Rzeczycka u ujścia rzeki Łukawica. Na przestrzeni ostatniej dekady na terenie gminy zrealizowano inwestycje przebudowy wałów przeciwpowodziowych na Sanie na odcinkach od Radomyśla nad Sanem do ujścia Sanu do Wisły. Analogicznie przebudową poddany został odcinek wału Wisły do granicy z województwem lubelskim. Realizacja postulowanego obecnie zadania byłaby kontynuacją i uzupełnieniem wykonanych w latach poprzednich inwestycji. Wykonana modernizacja wpłynie na poprawę i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radomyśl nad Sanem i w znaczącym zakresie przyczyni się do ograniczenia nieprzewidywalności i naturalnej katastrofy powodzi – czytamy w przyjętym dokumencie.

Drugi apel dotyczy wykonania gruntownej konserwacji rzeki Łukawica na całej długości obejmującej jej pogłębienie, odmulenie i oczyszczenie.

– Wykonanie powyższych prac jest konieczne ze względu na fakt, iż rzeka obecnie jest zamulona i porośnięta roślinnością, czego skutkiem jest brak swobodnego spływu wody. Powoduje to wysoki stan wody w regionie, szczególnie w okolicznych sołectwach: Rzeczyca Długa, Rzeczyca Okrągła i Kępa Rzeczycka, gdzie dochodzi do zalewania pól i posesji. Prowadzone na rzece doraźne prace konserwacyjne mają charakter wyłącznie porządkowy, dają jedynie efekt wizualny i w bardzo niewielkim stopniu poprawiają parametry przepływu wody – czytamy w treści apelu.