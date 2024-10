Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli został wyróżniony w rankingu „Maluchy na Brzuchy”. Jest on tworzony dzięki Fundacji Rodzić po Ludzku, na bazie odpowiedzi kobiet w ankiecie „Głos matek”, dostępnych na portalu www.gdzierodzic.info.

Ogólnopolski ranking powstaje na podstawie opinii oraz ocen kobiet, które biorą udział w kampanii społecznej „Głos Matek”, poprzez wypełnienie ankiety na temat opieki okołoporodowej oraz warunków w danej placówce. W rankingu oceniane są szpitale pod kątem stosowania kontaktu skóra do skóry, polegającego na położeniu nagiego noworodka na brzuchu lub piersi matki tuż po jego urodzeniu. Taki kontakt jest wpisany do Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej – rozporządzenia Ministra Zdrowia, a także rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

W opisywanym rankingu przyznawane są następujące certyfikaty: Złote „Maluchy na brzuchy” (dla szpitali, które stosują dwugodzinny kontakt skóra do skóry przynajmniej w 80 proc. porodów drogami natury), Srebrne „Maluchy na brzuchy” (dla szpitali, które stosują dwugodzinny kontakt skóra do skóry w 70-79 proc. porodów drogami natury), Szmaragdowe „Maluchy na brzuchy” (dla szpitali, które wykazały się wysokim stopniem bezpośredniego kontaktu skóra do skóry po cięciu cesarskim – położenie dziecka na piersiach kobiety), a także Brązowe „Maluchy na brzuchy” (dla szpitali, które wykazały się wysokim stopniem wsparcia kangurowania przez osobę towarzyszącą po cięciu cesarskim, również jeśli dwugodzinny kontakt skóra do skóry nie uzyskał 70 proc.). I właśnie certyfikat Brązowe „Maluchy na brzuchy” został przyznany stalowowolskiemu szpitalowi. – Nasz personel zawsze stara się zapewniać mamie i jej dziecku kontakt skóra do skóry, oczywiście najłatwiej jest z tym wtedy, gdy poród odbywa się siłami natury, a mama i dziecko są zdrowe. Również w przypadku cesarskich cięć staramy się pozwolić mamie przytulić maleństwo, ale pamiętajmy że wtedy w grę wchodzą jeszcze inne procedury medyczne. I dlatego wtedy zachęcamy do kangurowania ojców, którzy mogą tulić maluszki do swoich torsów. W naszym szpitalu jest to bardzo popularne, co zresztą potwierdza wynik, jaki uzyskaliśmy w rankingu, czyli 76 proc. Cieszy on nas tym bardziej, że to efekt głosów i ankiet wypełnionych przez mamy w ramach niezależnej i ogólnopolskiej ankiety. Staramy się zapewnić naszym pacjentkom jak najlepszą opiekę okołoporodową, więc to, że tak wiele z nich docenia naszą pracę, jest dla nas szczególnie cenne – mówi Teresa Wysocka, położna oddziałowa na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w stalowowolskim szpitalu.

W 2023 roku urodziło się w stalowowolskim szpitalu w sumie 565 dzieci – 292 chłopców oraz 273 dziewczynki.