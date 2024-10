W grudniu w Jamnicy został otwarty Multisalon RiA z 4 markami samochodów osobowych i dostawczych. W krótkim czasie, bo niespełna rok później, firma zaprasza klientów do kolejnego salonu w tej samej lokalizacji, tym razem z samochodami luksusowej marki DS Automobiles. O dynamicznej ekspansji, ciekawej i bogatej ofercie firmy opowiada Marcin Pawlina, prezes zarządu RiA.

– Zdecydowaliśmy o otwarciu nowego salonu z kilku powodów. Po pierwsze, pozostał salon, który przez 24 lata służył jako salon Peugeot. Należało go w jakiś sposób zagospodarować. Po drugie, i to było kluczowe, chcieliśmy uzupełnić naszą ofertę o markę premium, która by poszerzyła bazę naszych klientów, o tych najbardziej wymagających. Naszym celem było stworzenie najnowocześniejszego i największego centrum motoryzacyjnego w regionie. Po otwarciu salonu marki DS dysponujemy salonami pięciu marek, serwisem obsługującym 7 marek samochodowych (także Jeep i Alfa Romeo). Ponadto mamy salony samochodów używanych: w Warszawie, Grudziądzu i Jamnicy, gdzie oferujemy już ponad 200 samochodów z gwarancją w ramach sieci Spoticar i DS Cerified, firma posiada również centrum napraw blacharsko-lakierniczych, sieć nowoczesnych stacji paliw, wypożyczalnię samochodów itd.

– Chcecie zainteresować marką DS klientów z całego Podkarpacia?

– Zdecydowanie tak. Nasz salon jest jedynym na Podkarpaciu i jednym z 10 w Polsce. Spodziewamy się klientów nie tylko z Podkarpacia, ale z całej Polski wschodniej.

– Jak zapromowałby pan nową markę, co ją wyróżnia?

– „The Spirit of avant-garde” (Duch awangardy – przyp. red.), to motto marki DS Automobiles. Oznacza, że samochody marki DS, które są uosobieniem francuskiego szyku, odwagi w projektowaniu, elegancji i innowacyjności. Jest to marka, która kojarzy się z Paryżem, miastem, które emanuje światłem, jest mekką wyrafinowanego designu i luksusowego rzemiosła. Do tego miasta marka DS Automobiles nawiązuje w szczegółach wykończenia i nazewnictwie.

Zapraszamy do naszych salonów wszystkich, którzy planują zakup samochodu. Nasza oferta jest kompletna. Oferujemy cały przekrój pojazdów, od tych tańszych (na przykład nowa corsa to tylko 65 000 złotych i ubezpieczenie za złotówkę), do tych z klasy premium (DS, Jeep). Państwa zakup możemy wesprzeć produktami finansowymi – pożyczką, leasingiem, abonamentem.

Szczególną popularnością w ostatnim czasie cieszy się zakup w abonamencie, gdzie płacąc już kilkaset złotych miesięcznie, można cieszyć się jazdą nowym pojazdem. O dziwo, w tym produkcie także auta premium mają przystępną ratę.