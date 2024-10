W piątek, 11 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbędzie się spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim. Wydarzenie zaplanowano na godz. 18.00.

Poczytny pisarz Jakub Małecki – autor m.in. „Dygotu”, „Rdzy” i „Święta ognia” spotka się z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, w czasie Nocy Bibliotek.

Pisarz inspiruje się malarstwem, fotografią, wykorzystuje zasłyszane przez siebie historie, zawsze jednak z domieszką groteski, nadrealizmu, symbolizmu. Sięga także do przekształconych wątków autobiograficznych. Fascynuje go problem losu jako fatum, przypadku i ciągu nie do końca świadomych wyborów życiowych.

Jego powieści ukazały się w przekładzie na języki: niemiecki, rosyjski, niderlandzki, fiński, słoweński, macedoński i azerbejdżański. Fragment „Historii podniebnych” znalazł się w nowym podręczniku do języka polskiego dla szkół średnich. W 2023 roku ukazała się ekranizacja „Święta ognia” w reżyserii Kingi Dębskiej, którą wyprodukowała wytwórnia Opus Film („Ida”, „Zimna wojna”).

Laureat Złotego Wyróżnienia Nagrody im. Jerzego Żuławskiego, nagrody Śląkfa oraz nagrody Książka Miesiąca „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. Był nominowany do Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”, nagrody im. Stanisława Barańczaka, Poznańskiej Nagrody Literackiej, Nagrody Literackiej im. J. Żuławskiego, Nagrody Literackiej NIKE oraz dwukrotnie do Nagrody im. Janusza A. Zajdla. Laureat stypendium „Młoda Polska” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017). W 2020 został laureatem Stypendium im. Albrechta Lemppa przyznawanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin, a w 2021 za „Święto ognia” otrzymał Nagrodę im. C. K. Norwida.