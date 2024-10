W najbliższą sobotę, 12 października oraz we wtorek, 15 października na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli rozgrywane będą mecze eliminacyjne do turnieju finałowego Mistrzostw Europy U 19, który za rok odbędzie się w Rumunii.

Turniej rozpoczął się w środę, 9 października w Mielcu na stadionie im. Grzegorza Laty. W pierwszym meczu Turcja rozbiła Gibraltar 7:0 (4:0), a wieczorem Polska reprezentacja, prowadzona przez trenera Wojciecha Kobeszkę rozgromiła Maltę 6:0 (2:0). Hat-tricka zanotował napastnik Zagłębia Lubin, Daniel Mikołajewski.

W sobotę będziemy mogli zobaczyć te cztery reprezentacje w Stalowej Woli. O godz. 12 rozpocznie się mecz Turcja – Malta, natomiast o g. 18 Polska zmierzy się z Gibraltarem. We wtorek w Stalowej Woli odbędzie się mecz Polska – Turcja (godz. 13), a w Mielcu Gibraltar zagra z Maltą.

Do drugiej rundy eliminacji awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz jedna z najlepszym bilansem z trzeciego miejsca.

Na wszystkie mecze są bezpłatne wejściówki. W Stalowej Woli można je nabyć w sekretariacie MOSiR w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 15, od 7 do 15.

Mielec, 9 października 2024

POLSKA – MALTA 6:0 (2:0)

1:0 Mikołajewski (30), 2:0 Mikołajewski (45), 3:0 Orlikowski (59), 4:0 Mikołajewski (62), 5:0 Rybak (82), 6:0 Nowakowski (86)

POLSKA: Miłosz Piekutowski – Dominik Szala, Igor Orlikowski, Michał Gurgul (67 Kacper Potulski), Maksymilian Sznaucner, Filip Rózga (46 Krzysztof Kolanko), Karol Borys, Daniel Mikołajewski (67 Patryk Paryzek), Krzysztof Kurowski, Jan Faberski (67 Alan Rybak), Eryk Grzywacz (76 Kacper Nowakowski). Trener Wojciech Kobeszko.

TURCJA – GIBRALTAR 7:0 (4:0)

1:0 Akcicek (14), 2:0 Dilek (24), 3:0 Vural (37), 4:0 Gurpuz (46), 5:0 Dilek (48), 6:0 Gurpuuz (55), 7:0 Usluoglu (69)