Policjanci ze Stalowej Woli prowadzili czynności na miejscu wypadku drogowego, który miał miejsce w Rzeczycy Długiej, 9 października. 39-letni kierowca motocykla stracił kontrolę nad pojazdem, co doprowadziło do wywrócenia się. Mężczyzna trafił do szpitala, miał 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło po godzinie 20. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 39-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego, prowadząc motocykl marki Honda, jechał drogą wojewódzką nr 855 w kierunku Stalowej Woli. Na zakręcie stracił kontrolę nad pojazdem, co spowodowało poślizg i przewrócenie motocykla.

Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze poczuli od mężczyzny zapach alkoholu. Przeprowadzone badanie potwierdziło obecność ponad 2,5 promila w jego organizmie.

Kierowca motocykla został przewieziony do szpitala. Będzie odpowiadał przed sądem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, co może skutkować karą do 3 lat więzienia.