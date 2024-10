Po rezerwach Stali, także stalowcy z Nowej Dęby nie dali się pokonać, wygrywającej wcześniej mecz za meczem Stali Gorzyce. Lider z Łowiska pokonał drugą Siarkę.

W Nowej Dębie w stalowych derbach goście na początku drugiej połowy, po uderzeniu Gustavo Machado objęli prowadzenie, ale cieszyli się nim zaledwie kilka minut. Wyrównującą bramkę zdobył grający trener Stali, Grzegorz Wilk. Wynik nie uległ już zmianie.

Druga „Stalówka” podejmowała Pogoń. Trener Przemysław Stelmach miał do swojej dyspozycji kilku zawodników z szerokiej, pierwszoligowej kadry i chętnie z takiego przywileju skorzystał. Do przerwy Stal zdobyła dwie bramki. Mateusz Kogut wykończył akcję Camillo Villarreala – z kilku metrów wpakował piłkę do bramki, natomiast Igor Fedejko popisał się bardzo ładnym uderzeniem zza pola karnego. Po zmianie stron „Piwosze” śmielej ruszyli do przodu i po kwadransie zdobyli kontaktową bramkę. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, celnie „główkował” najlepszy ich snajper, Ihor Malarienko. Na więcej Stal już jedenastce z Leżajska nie pozwoliła. W 73. minucie Dominik Kościelniak zdobył głową trzecią bramkę, a wynik ustalił w 83. minucie Mateusz Kogut. Chwilę wcześniej Łącki wygrał pojedynek z obrońcami i bramkarzem Pogoni, uderzył piłkę do pustej bramki, ale… stanęła ona w ogromnej, głębokiej kałuży, która zajmowała pół pola bramkowego.

Pierwszy punkt wywalczyła Olimpia, a mogła trzy. Beniaminek z Pysznicy stracił prowadzenie w meczu ze Spartą Jeżowe w siódmej minucie doliczonego czasu gry. To wtedy Jana Kolucha pokonał Jakub Kruk, a wcześniej na listę strzelców wpisał się Piotr Kusy, który w pierwszej połowie dał prowadzenie drużynie z Jeżowego. Dla gospodarzy bramki zdobyli: Kamil Błażejowicz i Kacper Pchełka.

W najbliższej kolejce najciekawiej zapowiadają się mecze w Gorzycach i Tarnobrzegu. Stal w sobotę podejmie Zdziary, a Siarka II w niedzielę zmierzy się ze Stalą II Stalowa Wola. Także w niedzielę skonfrontują swoje siły zespoły, które zajmują dwa ostatnie miejsca w tabeli, Jeziorak podejmie w Zdziechowicach Olimpię.

STAL II STALOWA WOLA – POGOŃ LEŻAJSK 4:1 (2:0)

1-0 Kogut (39), 2-0 Fedejko (41), 2-1 Maliarenko (60), 3-1 Kościelniak (72), 4-1 Kogut (83)

STAL: Stanny – Książek, Tomaszewski (60 Wawszczyk), Żółtek, Pchełka, Kościelniak (81 Cholewa), Fedejko, Freilich, Łącki, Kogut (84 Sławek), Villarreal (84 Piotrowski)

POGOŃ: Szpila – R.Drożdżal (77 Staroń), Skała, Szakiel, Kruk, Bosak (46 A.Drożdżal), Sobolewski (87 Flis), Fusiarz, Tłuczek, SZado, Maliarenko.

Sędziował Grzegorz Tutka. Żółte kartki: Książek, Łącki, Kościelniak.

klasa O. Stal II Stalowa Wola - Pogoń Leżajsk 4:1 (2:0) 1 of 35 - +

STAL NOWA DĘBA – STAL GORZYCE 1:1 (0:0)

0-1 Gustavo (58), 1-1 Wilk (62)

NOWA DĘBA: Chamera – Głód (83 Styka), Dudek, Darłak (70 Stochmal), Serafin, Tereszkiewicz, Mucha, Szalony, Tęczar (83 Nowak), Stypa (61 Wilk), Czyrny.

GORZYCE: Zygmunt – Winiarski, Różański, Bernaś, Horajecki, Machowski, Gustavo, Toś, Przepiórka (46 Młynarczyk), Marut, Lohan.

Sędziował Rafał Sawicki. Żółte kartki: Głód, Mucha – Toś, Przepiórka, Bernaś.

LZS ZDZIARY – JEZIORAK CHWAŁOWICE 4:3 (2:1)

1-0 Łuczak (9), 2-0 Jarosz (18), 2-1 Suszek (23), 3-1 Błajda (37), 4-1 Wojtas (50), 4-2 Mateusz Kurkiewicz (70), 4-3 Mateusz Kurkiewicz (72)

ZDZIARY: Kłodnicki – Cupak, Jandziński, Pawłowski (80 Gnidec), Jarosz (46 Kobylarz), Wojtas (75 Naslyan), Urbanik (46 Wiatr), Cichoń, Madej (65 Cieśla), Błajda, Łuczak.

JEZIORAK: Osiński – Oskroba, Oczkowski, Suszek, Latawiec, Mateusz Kurkiewicz, Woźniak, Skwara (80 Wydra), Ścipień (65 Rybak), Ziółkowski (80 Wydra), Maj.

Sędziował Jakub Krawiec. Żółte kartki: Urbanik, Jarosz – Woźniak, Maj, Skwara.

W pozostałych meczach 10. kolejki:

Łowisko – Siarka II 5:0 (1:0), Wach (4, 90), Gnatek (53), Stańko (66), Nowak (86), Transdźwig Stale – Słowianin Grębów 3:1 (2:1), Galek (45+1, 47), Stąporski (39) – Tofil (23), LKS Brzyska Wola – Tanew Wólka Tanewska 3:3 (2:1), Adrian Hacia (20), D.Kaczmarczyk (34), Leniart (52) – D.Kokoszka (18), Pacyna (70), Pieróg (90+4), Olimpia Pysznica – Sparta Jeżowe 2:2 (0:1), Błażejowicz (60), Pchełka (72) – Szewczyk (27), Kruk (90+7), pauzował San Kłyżów.

Najlepsi strzelcy: 16 – Mróz (Siarka II), 13 – Maliarenko (Pogoń), 11 – Kogut (Stal II), Wach (Łowisko), 9 – Nieradka (Słowianin), 8 – Czyrny (Stal ND), Lohan (Stal G.).

11. kolejka, 12 października: Stal Gorzyce – Zdziary (15), San – Stal ND (15), 13 października: Jeziorak – Olimpia (11), Siarka II – Stal II (11), Słowianin – Łowisko (15), Tanew – Transdźwig (15), Sparta – Brzyska Wola (15), pauzuje Pogoń.

Tabela za www.regiowyniki.pl