Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli rajcy powołali nową spółkę. Będzie ona funkcjonować pod nazwą Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka z o.o.

– Przede wszystkim jeśli chodzi o Agencję Rozwoju Regionalnego uważamy, że niezbędne i konieczne jest posiadanie własnego instrumentu dla kształtowania polityki społeczno-gospodarczej, tak miasta jak i regionu w szerszym zakresie. Agencja może być koordynatorem działań kierowanych do i dla przedsiębiorców i takie zadanie również będzie realizowała. Agencja przede wszystkim ma służyć rozwojowi tego potencjału, który ma charakter endogeniczny dla miasta, ma być katalizatorem przedsiębiorczości, beneficjentem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, mowa tu o funduszach europejskich i środkach pozyskiwanych z innych źródeł. To również wzmocnienie gospodarczej marki miasta Stalowa Wola. Agencja będzie realizowała program promocji i informacji o potencjale tak miasta jako ośrodka do życia jak i Strategicznego Parku Inwestycyjnego, miejsca idealnego do realizacji przedsięwzięć związanych z nowymi inwestycjami. To również zaplecze dla biznesu. Jednym z zadań agencji będzie również tworzenie własnego parku technologicznego za wzorem tych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego agencji. Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego będzie również zabiegać o środki, które mają służyć budowie własnych obiektów o przeznaczeniu przemysłowym i oferować te przestrzenie dla przedsiębiorców. W tym w szczególności z sektora MŚP funkcjonującego na terenie miasta Stalowej Woli – mówił Tomasz Miśko, wiceprezydent Stalowej Woli.

Agencja ma również realizować nowy projekt Space 4 Talents.

– Miasto ma aspiracje wchodzić w obszary dzisiaj kluczowe z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, taką branżą która jest perspektywiczna w wielu obszarach jest chociażby branża kosmiczna i ten projekt który agencja miałaby realizować w porozumieniu z gminą jako głównym wnioskodawcą i beneficjentem będzie podstawowym i pierwszym zadaniem, przed jakim stanie – mówił wiceprezydent Miśko.

Radny Damian Marczak stwierdził, że inicjatywa sama w sobie jest dobra. – Tego co mi brakuje w tej inicjatywie, a co moim zdaniem zaważy na ewentualnym sukcesie tego przedsięwzięcia to jest wystąpienie tutaj nie miasta Stalowej Woli jako jedynego właściciela tego podmiotu ale scalania większej liczby podmiotów. Podobnie jak Regionalna Izba Gospodarcza nie działa tylko i wyłącznie lokalnie na terenie Stalowej Woli ale szerzej tak wydaje mi się że również ta inicjatywa powinna być skierowana do szerszego grona odbiorców i nie ograniczać się tylko do miasta Stalowej Woli – mówił radny Marczak.

Wiceprezydent Miśko zaznaczył, że spółka nie wyklucza udziału w niej innych partnerów, natomiast gmina Stalowa Wola chciałaby posiadać decydujący wpływ na funkcjonowanie i kreowanie kierunku działań tego podmiotu, którego głównym celem jest przede wszystkim rozwój gospodarczy miasta Stalowej Woli, nadanie też nowej dynamiki w zakresie komercjalizacji terenów zlokalizowanych w obszarze Strategicznego Parku Inwestycyjnego.

Początkowy kapitał zakładowy spółki w całości wniesiony będzie przez gminę i wynosić będzie 5 tys. zł i dzielić się będzie na 50 udziałów o wartości nominalnej wynoszącej 100 zł każdy.