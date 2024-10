Na bardzo długo będą, zapamiętają koszykarze Stali Stalowa Wola swój drugi występ po powrocie do 2 ligi. W spotkaniu wyjazdowym w Tarnowskich Górach „zielono-czarni” zdobyli zaledwie 31 punktów, co może być niechlubnym rekordem tego sezonu, jeżeli chodzi o zdobycz punktową. A może nie…?

Na pewno usprawiedliwieniem dla tak mizernej skuteczności był brak trzech podstawowych graczy: Leszka Kaczmarskiego, Aleksandra Jadasia i najskuteczniejszego w pierwszym, zwycięskim meczu z Iskrą Częstochowa, Kacpra Chamery.

W Tarnowskich Górach wynik otworzył efektownym wsadem Jakub Czyż, który w czasach szkolnych reprezentował przez dwa lata (2010-12) Kuźnię Koszykówki Stalowa Wola. Czyż przejął w zespole Polarisu rolę centra, którą pełnił tam przez kilka lat, były zawodnik „Stalówki”, Michał Nikiel.

Pod koniec drugiej kwarty, po wykorzystanych dwóch rzutach wolnych przez Yaroslava Fomichova, gospodarze wygrywali różnicą 21 punktów (35:14). W połowie trzeciej kwarty, po rzucie „za trzy” Patryka Piszczatowskiego i dwóch wolnych Filipa Misia, mieli już 35-punktową przewagę (56:21), a w 33. minucie, po trójce” Przemysława Zygmunciaka, Stal traciła do Polarisu cztery „dychy” (64:23).

Po prostu. Stali nie wyszedł wybitnie ten mecz. Od początku do końca nie potrafiła przeciwstawić się gospodarzom, którzy bardzo dobrze czuli się w swoje kameralnej hali, w której może zasiąść 600, a w której na tym meczu zasiadło 200 widzów. Nie warto nawet przytaczać jakichkolwiek statystyk naszych zawodników, bo są one porażające. Na szczęście to dopiero początek ligi i na podstawie jednego słabszego występu nie wolno robić tragedii.

Wczoraj rozgrywano mecze 3 kolejki, nasza Stal podejmowała przemyskie Niedźwiadki, a w niedzielę, 13 października czeka ja kolejny mecz w swojej hali. Rywalem będzie Basket Hills Bielsko-Biała.

GMS POLARIS TARNOWSKIE GÓRY – STAL 71:31 (22:11, 17:7, 19:5, 13:8)

POLARIS: Czyż 11, Fomichov 9 (8 zb.), Piszczatowski 8 (2×3), Podgórski 6, Maślanka 6 oraz Zygmunciak 16 (3×3), Majcherek 6, Skrabek 4, Miś 3 (11 zb.), Wróblewski 2, Kuciński, Holewa.

STAL: Baran 6 (1×3), Krzek 5, Bandyga 3, Łabuda, Maciej Paterek oraz Tarnawski 11, Tabor 4, Dobrzański 2 (7 zb.), Bar, Malecki, Marcin Paterek, Kędra.

Sędziowali: Paweł Berdyczko (Bytom) i Oliwia Toboła (Ruda Śląska).

W pozostałych meczach 2. kolejki: AS AGH Kraków – MKKS Rybnik 106:63, GTK AZS II Gliwice – Cracovia 1906 84:68, Iskra Częstochowa – Basket Hills Bielsko-Biała 61:93, Polonia Bytom – Zagłębie Sosnowiec 73:70, Wisła Kraków – UJK Kielce 73:70, Niedźwiadki – KS 27 Katowice, AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice – MKS II Dąbrowa Górnicza – mecze przełożone na 23 listopada.

3. kolejka, 9 października: Stal – Niedźwaidki Przemyśl (18)

4. kolejka, 13 października: Stal – Baskets Hills Bielsko-Biała (17)