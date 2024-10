W niedzielny wieczór, 6 października 2024 roku, poznaliśmy zwycięzców największego hackathonu w Europie, który wystartował dzień wcześniej w budynku 1 Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli. Ponad pół tysiąca uczestników brało udział w kosmicznej rywalizacji w ramach NASA Space Apps Challenge.

Otwierając wydarzenie marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślił, że ostatnie dni dla rozwoju technologii kosmicznych na Podkarpaciu to dobry czas. W czwartek w Bezmiechowej otwarto Centrum Obserwacyjne Polskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast w Stalowej Woli, w ramach inicjatywy NASA, odbywa się kosmiczny hackathon.

– Uczestnikom życzymy, aby ta ich wielka kreatywność i zapał przełożyły się na konkretne pomysły. Szczególnie, że układając wyzwania – NASA zarysowała obszary – w ramach, których rozwiązania dziś przedstawione, mogą przynieść nową jakość w zakresie rozwoju technologii kosmicznych – powiedział otwierając wydarzenie marszałek Ortyl.

Prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny podkreślił, że hackathon jest dla Stalowej Woli kolejnym krokiem w ramach rozwoju kosmicznych projektów w tym mieście.

– Stalowa Wola od pierwszych dni swojego istnienia jest miastem odważnym, pełnym inspiracji, które patrzy szerzej i dalej. Dlatego patrzymy w kosmos, mając nadzieję, że w przyszłości wspólnie z władzami regionalnymi będziemy tworzyć te narzędzia, które ściągną tu inwestorów i inspirujących ludzi, chcących sięgać gwiazd, aby nam żyło się lepiej – powiedział prezydent Nadbereżny.

Prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji Michał Tabisz zauważył, że spółka Centrum realizuje przedsięwzięcia w ramach globalnej inicjatywy NASA, by jeszcze mocniej wspierać młodych twórców, którzy często stanowią o sile kreatywnej społeczności, zbudowanej wokół PCI ProtoLab.

– To wydarzenie jest adresowane do ludzi, którzy w przyszłości będą decydować o rozwoju naszego regionu oraz rozwoju gospodarki całego kraju. Mam nadzieję, że niektórzy z nich będą pracować w takich instytucjach jak NASA lub EUSPA. Hackathony to często pierwszy krok w karierze zawodowej, który pozwala przekonać się o swoich umiejętnościach w warunkach rywalizacji, a więc jest to element sprawdzenia się – sprawdzenia swoich pomysłów – ale także niezwykle ważny element kontaktu z mentorami – zaznaczył.

Wydarzenie będące częścią globalnej inicjatywy NASA, odbyło się w 400 lokalizacjach na całym świecie i ma na celu tworzenie innowacyjnych rozwiązań przy użyciu otwartych danych agencji. Pracę uczestników wspierało i oceniało grono 60 jurorów oraz mentorów.

Organizatorami wydarzenia byli: Podkarpackie Centrum Innowacji, miasto Stalowa Wola oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia było Województwo Podkarpackie. Program wydarzenia obejmował 15 prelekcji, warsztaty oraz debatę poświęconą kosmosowi. Najlepsze zespoły zdobyły nagrody pieniężne, których pula wynosiła 100000 zł, globalne nagrody przyznawane przez NASA oraz nagrody specjalne, wśród których był m.in. wyjazd drużyny na Targi Inżynierii Kosmicznej Space Tech Expo Europe Brema 2024.

Ogromne gratulacje dla uczestników, którzy triumfowali w naszym tegorocznym hackathonie. Pełna lista nagrodzonych:

I miejsce – Artystyczna – 15 000 zł – Techmechan HackTeam

I miejsce – Technologiczna – 15 000 zł – GeoImpact Ventures

II miejsce – Artystyczna – 10 000 zł – The Boundles Impact

II miejsce – Technologiczna – 10 000 zł – Jonowe DiscoLasery

III miejsce – Artystyczna – 5000 zł – Hexa Team

III miejsce – Technologiczna – 5000 zł – Singular Signal Seeker

IV miejsce – Artystyczna – 2000 zł – Aqua Genesis

IV miejsce – Technologiczna – 2000 zł – GBS

V miejsce – Artystyczna – 1000 zł – SKYAiD

V miejsce – Technologiczna – 1000 zł – H Rapid Prototyping – Air Rush

Smartwache GALAXY – nagroda specjalna od firmy SAMSUNG – Power Flash, PiRX, STARGAZING

Nagroda specjalna DPS Software – Moon Racoons, Liceo Myślenice Team, Alpha Wolves

Nagroda specjalna Podkarpackiego Centrum Innowacji – wyjazd na konferencję branżową „Space Tech Expo Europe” do Bremy – WM Team