Radny miejski Łukasz Durek złożył interpelację dotyczącą podjęcia przez miasto działań zmierzających do budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sochy w Stalowej Woli. Magistrat zapewnił, że są plany stworzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla tego zadania.

– W nawiązaniu do wniosków mieszkańców oraz do planowanej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pilchów, w gminie Zaleszany, proszę o podjęcie działań mających na celu stworzenie planu, a następnie budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Sochy. Osiedle Sochy leży w bliskim sąsiedztwie miejscowości Pilchów, gdzie planowana jest wspomniana wyżej inwestycja. W związku z tym, że Gmina Stalowa Wola nie planuje rozbudowy kanalizacji, jedyną szansą na powstanie tego typu infrastruktury jest kooperacja w tym aspekcie z gminą Zaleszany – czytamy w interpelacji. Radny Durek podkreśla, że osiedle Sochy to jedno z nielicznych miejsc na terenie gminy Stalowa Wola, które nie posiada kanalizacji, dlatego jak zaznacza tak istotne jest podjęcie wszelkich możliwych działań, które zapewniłyby jego mieszkańcom dostęp do tak podstawowych udogodnień jak kanalizacja.

– W październiku bieżącego roku zostanie zlecone opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy w/w sieci. Powyższe opracowanie będzie podstawą do wystąpienia o uzyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Mając na uwadze względy ekonomiczne i techniczne ścieki z tego osiedla będą kierowane do przepompowni na terenie Pilchowa. Podjęcie dalszych działań w tym zakresie będzie uzależnione od uzyskania dofinansowania wspólnego zadania Stalowej Woli i Zaleszan – czytamy w odpowiedzi na interpelację.