W sobotę, w miejscowości Bojanów doszło do zdarzenia drogowego. 23-letni kierowca audi stracił panowanie nad samochodem i wjechał w drzewo. Do zdarzenia doszło około godz. 19. Kierowca był pijany, badanie wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. Za swój czyn odpowie przed sądem.

-Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący audi, 23-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego stracił panowanie nad pojazdem. w wyniku czego wjechał na pas zieleni, gdzie uderzył w drzewo. Po dojeździe patroli na miejsce świadkowie podali, że kierowca oddalił się. Policjanci rozpoczęli jego poszukiwania. W pewnym momencie zauważyli biegnącego w kierunku zarośli mężczyznę, którego zatrzymali. Mężczyzna przyznał, że to on kierował pojazdem. Przeprowadzone badanie wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. 23-latek usłyszał już zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności – informuje KPP w Stalowej Woli.