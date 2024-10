– To będzie jeden z ładniejszych obiektów w centrum miasta. Już wkrótce, po gruntownej modernizacji otwieramy nowoczesny i bardzo funkcjonalny sklep – mówi „Sztafecie”

Jacek Nowicki, prezes PSS Społem w Stalowej Woli.

30 września stoimy przed frontem dawnego supersamu, a później „Luksa” przy ul. Okulickiego. Zaraz rozpocznie się montaż nowego szyldu sklepu – DELIKATESY LUX. Dwie podwójne belki, do których przytwierdzono stalowe litery, za chwilę dźwig uniesie do góry.

– Modernizacja dobiega końca. 8 czerwca oddaliśmy sklep wykonawcy, a po czterech miesiącach, 8 października, otwieramy. Myślę, że całkowita przebudowa 1000 metrów kwadratowych w takim czasie to dobry wynik. Tym bardziej, że w trakcie prac zmieniliśmy trochę koncepcję techniczną, bo stare ściany nie nadawały się do docieplenia i musieliśmy zastosować nowe rozwiązanie, technologię ścian wentylowanych – informuje prezes Nowicki.

Zewnętrznie, bryła sklepu zupełnie nie przypomina tej poprzedniej. Nie do poznania ma być też jego wnętrze. Sala sprzedażowa została nieco powiększona, o lokal wynajmowany dotąd przez Społem. 15-osobowy personel zyskał dwa nowe magazynki i nowoczesne zaplecze, a w jednym z narożnych pomieszczeń ma stanąć automat do odbierania plastykowych opakowań i butelek.

Spośród dotychczasowych podnajemców nie wraca tylko bank – ponownie przy „Luksie” otworzy się więc biuro podróży, sklepy z artykułami medycznymi i telefonami komórkowymi, a nowością będzie salon zabawek.

– Po raz pierwszy w sieci naszych placówek otwieramy tu dwie kasy samoobsługowe, bo przy zwiększonym ruchu to oczywista konieczność. Właśnie rusza szkolenie personelu – dodaje prezes Nowicki.

Pierwsza koncepcja modernizacji „Luksa” powstała jeszcze w 2016 r. (placówka ruszyła pół wieku temu, jako pierwszy w Stalowej Woli sklep samoobsługowy). Po ośmiu latach (w 2018 r. wnętrze sklepu uszkodził pożar) znalazła więc swój finał.

Wszystkie prace, łącznie z przebudową chodnika przed wejściem do sklepu i zamontowaniem instalacji fotowoltaiki, kosztowały ok. 3,5 mln zł (2,5 mln zł pochodziło ze sprzedaży miastu przez Społem budynku „Arkadii”). Dzięki przebudowie chodnika, teren przed frontem „Luksa” został wyrównany do poziomu drzwi – zniknęły podjazdy i barierki.

– Ten nowy sklep to taki przykład, że Społem daje sobie radę, mimo iż handel w dzisiejszych czasach nie jest łatwy. Działamy i utrzymujemy wielobranżowy charakter firmy, zatrudniamy ponad 250 osób, za dwa lata świętować będziemy 50-lecie naszej spółdzielni, a nowy „Lux” to będzie jeden z ładniejszych obiektów w centrum Stalowej Woli – podsumowuje prezes Jacek Nowicki.