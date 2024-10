26 września uczniowie klas maturalnych niżańskiej szkoły wzięli udział w corocznym Salonie Maturzystów „Perspektywy 2024”, który odbył się w murach Politechniki Rzeszowskiej.

Wyjazd miał na celu zapoznanie młodzieży z ofertą uczelni wyższych oraz umożliwienie im zdobycia cennych informacji na temat procesu rekrutacji, kierunków studiów i perspektyw zawodowych. Dla wielu uczniów była to doskonała okazja do rozwiania wątpliwości związanych z wyborem przyszłego kierunku studiów i miasta, w którym chcieliby kontynuować naukę. Stoiskom informacyjnym towarzyszyły także wykłady prowadzone przez ekspertów, którzy doradzali, jak dobrze przygotować się do egzaminów maturalnych oraz jak skutecznie zaplanować dalszą ścieżkę edukacyjną.