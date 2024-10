Adam Jaskot z klasy 5B RCEZ w Nisku, kształcący się w zawodzie technik elektryk, znalazł się w gronie 10 najlepszych elektryków w Polsce.

SkillsPoland to ogólnopolski konkurs umiejętności zawodowych dedykowany uczniom, studentom i młodym ludziom rozpoczynającym pracę. SkillsPoland jest częścią inicjatyw WorldSkills i EuroSkills – światowych konkursów branżowych zachęcających młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych. Konkurs SkillsPoland w branży instalacje, składał się z kilku etapów – teoretycznego i praktycznego. W pierwszym należało rozwiązać test z wiedzy teoretycznej. 18 uczestników z najwyższymi wynikami zostało zakwalifikowanych do etapu drugiego, który odbywał się 20 i 21 września w Białymstoku.

Etap drugi miał charakter praktyczny i obejmował planowanie, organizację i bezpieczeństwa pracy, montaż instalacji elektrycznej, uruchamianie i testowanie instalacji zasilającej i układ automatyki. 10 najlepszych uczestników tego etapu, a wśród nich uczeń RCEZ w Nisku, zostało zakwalifikowanych do etapu trzeciego, który wyłoni jednego przedstawiciela Polski na EuroSkills 2025.