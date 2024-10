Od września br. pełniącą obowiązki dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

im. Ignacego J. Paderewskiego w Stalowej Woli jest Elżbieta Nowak-Szpunar. W ciągu

10 miesięcy ma tu być przeprowadzony kolejny konkurs, który wyłoni dyrektora na 5-letnią kadencję. Kolejny, gdyż ten z maja 2024 r. nie przyniósł rozstrzygnięcia.

– Mam ochotę wystartować – mówi „Sztafecie” były dyrektor Maciej Witek, ostro krytykowany w sieci za swe 10-letnie rządy i „totalną degradację” szkoły. Z prywatnego oskarżenia zamierza też ścigać autorów – jak twierdzi – zniesławiających go komentarzy.

Personalna klęska

Maciej Witek kierował szkołą od września 2014 r., a wcześniej przez dwa lata był zastępcą legendarnej dyrektor Magdaleny Pamuły, która szefowała tu blisko 25 lat. Był też jej faworytem na stanowisko dyrektora.

– Przygotowywałam go do tej funkcji. Myślałam: młody, z zapałem i pomysłami. Tymczasem całkowicie zawiódł moje oczekiwania. Przyznaję, to była moja personalna klęska, największa pomyłka w mojej karierze zawodowej. To, że zaproponowałam pana Witka na funkcję dyrektora – ocenia dziś Magdalena Pamuła.

Zabrakło mu dwóch głosów

Przypomnijmy: ostatni konkurs na dyrektora szkoły muzycznej w Stalowej Woli odbył się 27 maja 2024 r. Stanęły do niego trzy osoby, wszyscy z kadry tej placówki: nauczyciele Monika Kuca i Janusz Turek oraz wspomniany dyrektor Maciej Witek. Komisja konkursowa liczyła 14 osób: 6 przedstawicieli Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 3 przedstawicieli działających w szkole związków zawodowych, po 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz 1 przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organu prowadzącego szkołę.

By zostać wybranym, kandydat musiał uzyskać minimum 8 głosów, czyli bezwzględną większość składu komisji. Jak się dowiadujemy, w pierwszym głosowaniu Maciej Witek uzyskał 6 głosów, Janusz Turek – 4, Monika Kuca – 2, a 2 głosy były wstrzymujące się. W drugim głosowaniu panowie utrzymali swój stan posiadania, natomiast głosów wstrzymujących się było 4. Witkowi do trzeciego z rzędu wyboru zabrakło więc dwóch głosów (dyrektorem przestał być z końcem sierpnia br., pozostał w szkole jako nauczyciel).

– To były różne pomysły na działalność szkoły, jedne koncentrowały się bardziej na nauczaniu i dydaktyce, drugie na rozbudowie samej szkoły i jej wyposażenia. Jak wypadli kandydaci? Tak, że żaden nie przekonał do siebie wymaganej większości. Moim zdaniem, powinna tu przyjść osoba z zewnątrz, całkowicie niezależna od miejscowych towarzysko-zawodowych układów – powiedział „Sztafecie” jeden z członków komisji konkursowej.

Mira kontra Muzyk

Po medialnych doniesieniach, że konkurs został nierozstrzygnięty, pod informacją o tym, na jednym z lokalnych portali internetowych na dyrektora Witka wylała się fala krytyki.

Zarzucano mu, że swoimi rządami zniszczył renomę szkoły, zastraszał nauczycieli, napuszczał ich na siebie otaczając się grupą klakierów, że dzielił uczniów na lepszych i gorszych, zatrudniał swoich i zwalniał niewygodnych, a szkoła generalnie „zeszła na psy”. Był też m.in. wpis o znikających nocą ze szkoły fortepianach.

– Dodam tylko, że wadą największą (Macieja Witka – red.) jest totalna degradacja tej szkoły. Zatopiony w inspirowanych przez siebie rozgrywkach, dyrektor nie zauważył, jak topnieje do zera autorytet tej placówki. To powinien być wiodący nie tylko w mieście, ale i w regionie, kraju, wiodący ośrodek kształcenia muzycznego i miejsce skupiające większość inicjatyw upowszechniania kultury. Miejsce przyciągające dzieci, młodzież, dorosłych i artystów najwyższej próby. Dyrektor zostawia po sobie grajdołkowatą szkołę, omijaną przez środowisko prawdziwej kultury i muzyki. Najwyższa pora położyć temu kres – pisała osoba podpisująca się jako Mira.

Na palcach jednej ręki można było policzyć opinie przychylne dyrektorowi.

– Widać, że te wszystkie komentarze pisane są przez kilka osób, które mają za zadanie oczernić obecnego dyrektora na forum publicznym. Otóż chciałbym zauważyć fakt, że jak się jest miernotą i nie ma jak siebie zaprezentować, to trzeba wylać stek bzdur, niech wszyscy sobie pomyślą, jak tam jest źle. A prawda jest taka, że za poprzedniej dyrektorki przez 25 lat w szkole panował Gomułka, zastój i jeden wielki syf. Teraz szkoła wygląda nowocześnie, jest dobrze wyposażona w instrumenty oraz ma młode zaplecze pedagogiczne. Jeżeli stara kadra znudzona własnym jestestwem nie może się z tym pogodzić, to proponuję zapisać się na Uniwersytet Trzeciego Wieku, tam można się wymieniać doświadczeniami. Obecnemu dyrektorowi życzę kolejnej kadencji i dalszego rozwoju szkoły – to jeden z takich wpisów, sygnowany przez autora o pseudonimie Muzyk.

Totalne zastraszanie i ubecja

Po tej internetowej fali komentarzy „Sztafeta” rozmawiała z kilkoma nauczycielami tej szkoły oraz z dyrektorem Maciejem Witkiem.

Nauczyciele byli zgodni: każdy, tylko nie on. Opowiadali m.in. o tym, jak to dyrektor usiłował „po swojemu” wybrać nową Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024, choć rodzice we wrześniu ub.r. już to zrobili, jak „wygaszał” poszczególne klasy instrumentów, by pozbywać się niewygodnych pedagogów i w ogóle nauczycieli, którzy mogliby zagrozić jego pozycji. Wyliczali, że za wszystkich poprzednich dyrektorów razem wziętych, nie zwolniono ze szkoły czy zmuszono do rezygnacji aż tylu wartościowych pedagogów.

– To było totalne zastraszanie, taka ubecja. Ludzie nie protestowali, bo się bali utraty pracy. Wszyscy mieli mu bić brawo, a związki zawodowe najgłośniej. Zrobił ze szkoły prywatny folwark, ale nikt poważny w środowisku muzycznym nie chciał z nim współpracować – mówił nam jeden nauczycieli. Dodajmy, iż w ramach „samoobrony” przed dyrektorem, w szkole zawiązał się trzeci związek zawodowy – komórka „Solidarności”.

Z ust moich rozmówców często padało też określenie „degrengolada” i „degradacja” szkoły. Padały również liczby: 420 uczniów kiedyś i 270 teraz, jako przykład upadku prestiżu placówki. Zastanawiali się też, dlaczego żaden z wycofywanych z użytku szkolnych instrumentów nie był nigdy wyceniany na kwotę 1200 zł i więcej, co nie skazywałoby go automatycznie na utylizację.

Oszczerstwa frustratów

W lipcu br., w rozmowie ze „Sztafetą” dyrektor Witek internetowe zarzuty nazwał pomówieniami i oszczerstwami rozpowszechnianymi przez znaną mu grupę frustratów. Podkreślał, że nie będzie się zniżał do komentowania takich kłamstw.

– Odpowiedziałbym na rzeczową krytykę, ale do hejtu odnosić się nie będę – stwierdził.

Powiedział nam też wtedy, że złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli, by ta ścigała autorów zniesławiających go internetowych wpisów.

Prokuratura potwierdziła „Sztafecie”, że „prowadzone jest postępowanie w sprawie z zawiadomienia Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zniesławienia na portalu stalówka.net, tj. o przestępstwo z artykułu 212 §1 k.k.”. Grozi za to do dwóch lat więzienia.

Rada zablokowała kandydatkę z Warszawy

Tymczasem pod koniec sierpnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało: od września br. pełniącą obowiązki dyrektora szkoły muzycznej w Stalowej Woli będzie jej wieloletnia nauczycielka i była (przez 16 lat) wicedyrektorka, Elżbieta Nowak-Szpunar. W ciągu 10 miesięcy, a de facto do końca maja przyszłego roku, ma też zostać przeprowadzony kolejny konkurs, tak by nowy dyrektor od lipca 2025 r. rozpoczął 5-letnią kadencję.

Jak się jednak dowiaduje „Sztafeta”, wcześniej ministerstwo zaproponowało na dyrektora kandydatkę z Warszawy, ale nie zgodziła się na to Rada Pedagogiczna szkoły. Za to Elżbieta Nowak-Szpunar otrzymała jej jednogłośne poparcie.

– Jestem tutaj po to, żeby cała sytuacja się unormowała i byśmy mogli spokojnie pracować, bo najważniejsi są uczniowie i muzyka. A mali ludzie wielkiej sztuki niech po sądach chodzą. Byłam tu wiele lat zastępcą pani dyrektor, w czasach największej świetności tej szkoły, i nie mogłam pozwolić na to, by taki ferment dalej tu trwał. Dlatego podjęłam to wyzwanie i myślę, że będzie dobrze – mówi nam Elżbieta Nowak-Szpunar.

Prokuratura umarza, pokrzywdzony nie odpuszcza

Sprawa ścigania z urzędu internetowych krytyków dyrektora Witka znalazła dość szybki finał.

– 31 lipca br. postępowanie to zostało umorzone z uwagi na to, że czyn ten był prywatnoskargowy i brak było interesu społecznego w objęciu tego czynu ściganiem z urzędu. Prokuratura nie badała więc tej sprawy. Pokrzywdzony może natomiast skierować prywatny akt oskarżenia do sądu przeciwko osobom, które miały go zniesławić – powiedział „Sztafecie” Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Zdaniem Macieja Witka, powołującego się na swojego adwokata, przesłanki do ścigania z urzędu autorów internetowych wpisów jednak były. Tak czy inaczej, nie zamierza im odpuścić.

– Zamierzam już wkrótce złożyć prywatny akt oskarżenia, będę domagał się sprawiedliwości. Pomówienia i kłamstwa muszą być nazwane po imieniu, a ich autorzy ponieść odpowiedzialność – mówi dziś „Sztafecie”.

Skąd jednak wie, kto jest autorem tych komentarzy?

– Jako pokrzywdzony miałem wgląd do akt sprawy i znam te nazwiska, bo zostały zidentyfikowane przez prokuraturę. To dwaj obecni nauczyciele w szkole muzycznej i trzej byli już jej pracownicy – wyjaśnia Maciej Witek. Jest też przekonany, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to po jego stronie będą dokumenty inwentaryzacyjne szkoły, które wykażą, że prawidłowo gospodarował mieniem tej placówki.

Dobre wieści czy katastrofa

– Mam ochotę wystartować – odpowiada, gdy pytamy go, czy w 2025 r. stanie do konkursu na dyrektora szkoły muzycznej w Stalowej Woli. – Przez te 10 lat wiele fajnych rzeczy udało mi się tu zrobić, mam też plany, jak dalej rozwijać szkołę. Czekam więc na maj i dobre wieści.

– To by była katastrofa. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie – tak te plany Macieja Witka komentuje Magdalena Pamuła. Jej zdaniem, nowym dyrektorem z konkursu wcale nie musi być osoba z zewnątrz, bo w lokalnym środowisku też można znaleźć odpowiednich kandydatów z wizją i konkretnymi pomysłami.

To dopiero jest wyzwanie

Wariantu dyrektora spoza kadry szkoły muzycznej nie wykluczają natomiast jej nauczyciele, z którymi rozmawiała „Sztafeta”.

– Może to i byłoby rozsądne. Po tym wszystkim, co wyprawiał dyrektor, chcemy tylko spokojnie pracować i uczyć – słyszymy.

O koniecznym uspokojeniu atmosfery wokół szkoły i w samej placówce, mówi nam też jeden z członków komisji konkursowej.

– Te podziały wśród nauczycieli, te wszystkie brudy i wzajemne oskarżenia widzieli też uczniowie. Jak to na nich wpłynęło? Teraz trzeba odbudować dobre relacje i pozycję szkoły, zintegrować rodziców i całe środowisko. To dopiero jest wyzwanie, bo słyszę, że konflikt wśród kadry wcale nie wygasł – powiedział „Sztafecie”.