Własny dom to marzenie wielu osób, choć nie każdy może sobie na nie pozwolić. Dla jednych wystarczające jest mieszkanie w bloku, a inni nie wyobrażają sobie życia bez przestronnego domu z ogrodem. Budowa domu to jednak poważna inwestycja, która może zostać wykonana samodzielnie lub zlecona firmie, która przeprowadzi ją kompleksowo, oferując dom w standardzie „pod klucz.”

Od czego zacząć?

Chociaż mogłoby się wydawać, że budowa domu zaczyna się od projektu, w rzeczywistości pierwszym krokiem jest przygotowanie działki, na której ma stanąć budynek. Dopiero później można przystąpić do wyboru projektu, który może być stworzony na zamówienie lub wybrany z oferty gotowych rozwiązań oferowanych przez biura architektoniczne. Gdy projekt jest już gotowy, a wszystkie formalności i poprawki zostały załatwione, przychodzi czas na wybór sposobu realizacji budowy.

Budowa systemem gospodarczym czy „pod klucz”?

Masz dwie możliwości:

Budowa systemem gospodarczym – w tym przypadku samodzielnie odpowiadasz za każdy etap budowy. Będziesz musiał zatrudnić murarzy, tynkarzy, elektryków, hydraulików, a także zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt. Niezbędna może okazać się np. profesjonalna wiertnica do betonu wynajem, by móc wykonać konkretne prace budowlane. Ponadto będziesz musiał nadzorować cały proces, od wykopów pod fundamenty po wykończenie wnętrz.

Budowa „pod klucz” – w tym przypadku zlecasz całość profesjonalnej firmie, która oddaje gotowy dom, przygotowany do zamieszkania. Jest to rozwiązanie znacznie wygodniejsze, ale również droższe.

Dodatkowe prace przy budowie „pod klucz”

Przed podpisaniem umowy z firmą warto dokładnie sprawdzić, co obejmuje zakres robót w ramach wykończenia wnętrza. Najczęściej będzie to m.in. montaż podłóg, malowanie ścian, osadzenie drzwi, instalacja armatury łazienkowej oraz kuchni, a także montaż mebli na wymiar.

Inwestor ma możliwość nadzorowania każdego etapu prac, szczególnie tych związanych z wyborem wykończeń. To ważne, aby upewnić się, że materiały wybrane przez inwestora odpowiadają ustalonym standardom i są zgodne z jego oczekiwaniami.

Zaufani fachowcy

W przypadku budowy domu „pod klucz” nie musisz martwić się o poszukiwanie dodatkowych fachowców. Firma, którą zatrudnisz, zazwyczaj współpracuje z doświadczonymi podwykonawcami, takimi jak stolarze, płytkarze, malarze, elektrycy czy hydraulicy, co gwarantuje sprawne i solidne wykończenie wnętrz. Profesjonalne firmy mają zazwyczaj również cały niezbędny sprzęt, potrzebny do budowy budynku, lub korzystają z zaufanych wypożyczalni sprzętu budowlanego, takich jak Boels.

Stan „pod klucz” oznacza zakończenie wszystkich prac budowlanych i wykończeniowych, a dom jest gotowy do natychmiastowego zamieszkania. Pozostaje tylko umeblowanie, dobranie dodatków i urządzenie wnętrza według własnych upodobań.