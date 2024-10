Już 5 i 6 października w Stalowej Woli odbędzie się największy kosmiczny hackathon (maraton projektowania) w Europie. Organizatorzy spodziewają się ponad pół tysiąca uczestników, którzy będą mogli liczyć na wsparcie uznanych autorytetów z dziedziny kosmosu i nauki. Pula nagród wynosi blisko 100 tys. zł. Organizatorem wydarzenia jest Gmina Stalowa Wola, we współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacji oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Stalowej Woli.

W tym roku hackathon cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem, pobijając dwukrotnie liczbę uczestników w porównaniu do poprzedniej edycji, która była największym lokalnym wydarzeniem NASA w całej Europie. Wyzwanie przyciąga entuzjastów technologii, nauki i innowacji z całego świata, którzy wspólnie pracują nad rozwiązaniami dla problemów związanych z przestrzenią kosmiczną. Najlepsze projekty mogą liczyć na nagrody, których pula przekracza już 100 tysięcy złotych.

NASA Space Apps Challenge 2024 w Stalowej Woli to nie tylko praca nad projektami. Uczestnicy będą mogli skorzystać z wielu dodatkowych atrakcji, takich jak warsztaty i prelekcje prowadzone przez ekspertów z branży technologicznej i naukowej. Zaplanowano m.in. strefę relaksu, czyli idealne miejsce na odpoczynek i zawieranie nowych znajomości.

Nikt z uczestników hackathonu nie wyjedzie ze Stalowej Woli głodny. Pomyślano o preferencjach kulinarnych gości, którzy, niezależnie od zamiłowania, mogą liczyć na dania odpowiadające ich potrzebom i gustom.

Wydarzenie będzie można śledzić w mediach społecznościowych. Będą tam zamieszczane także dodatkowe materiały oraz wypowiedzi gości, którzy na co dzień zajmują się pracą w branży kosmicznej i technologicznej.

W ceremonii otwarcia będzie uczestniczył prezes Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA dr hab. Grzegorz Wrochna, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji Michał Tabisz, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz prezes Regionalne Izby Gospodarczej Marcin Górski.

– Nazwa wydarzenia – hackathon – wzięła się od tego, że jest to maraton takiego hakowania, czyli rozwiązywania pewnych zagadnień, które w przypadku NASA Space Apps Challenge są podyktowane przez ekspertów z amerykańskiej agencji kosmicznej – mówił Jacek Śledziński, kierownik biura Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

– Zeszłoroczne wydarzenie NASA Space Apps Challenge Stalowa Wola 2023 odniosło wielki sukces, stało się największym hackathonem w Europie i modelowym przykładem organizacji i przebiegu tego typu wydarzeń. Miasto Stalowa Wola zostało za to uhonorowane nagrodą „Innowacyjny Samorząd” przez Serwis Samorządowy PAP. Przed nami NASA Space Apps Challenge Stalowa Wola 2024, który, jestem przekonany, będzie równie, a nawet bardziej spektakularny, a Stalowa Wola po raz kolejny mocno zaznaczy się w przestrzeni tematyki związanej z nowoczesnymi technologiami i kosmosem, szczególnie w przeddzień rozpoczęcia projektu SPACE 4 TALENTS, który będzie stanowił doskonałą bazę dla rozwoju młodych, ambitnych osób, właśnie na kanwie branży kosmicznej – mówi prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny.

– Podkarpackie Centrum Innowacji to kreatywna przestrzeń dla młodych twórców. Mamy determinację do tego, by wspierać ich rozwój oraz odpowiednie doświadczenie w organizacji przedsięwzięć, takich jak NASA Space AppsChallenge, który organizujemy od 2021 roku. Dlatego bardzo cieszymy się, że łącząc siły ze Stalową Wolą, jeszcze szerzej otwieramy drzwi naszego regionu dla zdolnych ludzi, którzy właśnie tu będą mogli rozwijać swoje pasje i pomysły – podkreśla prezes PCI Michał Tabisz.

– NASA Space Apps Challenge Stalowa Wola to wyjątkowe wydarzenie, które promuje innowacyjne technologie i wspiera rozwój regionalnego biznesu. Jako Regionalna Izba Gospodarcza jesteśmy dumni z możliwości uczestnictwa w tej inspirującej inicjatywie, łączącej pasjonatów kosmosu i nie tylko z całej Polski i świata. Współpraca z lokalnymi firmami i sektorem Space jest kluczowa dla sukcesu tego typu projektów, ponieważ łączy świat nauk, pasjonatów oraz talentów z praktycznym podejściem. Wierzymy, że tegoroczna edycja przyniesie jeszcze więcej kreatywnych pomysłów, które wpłyną na rozwój nowoczesnych technologii oraz lokalnej gospodarki – mówi Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli, Marcin Górski.

Dotychczasowe cztery podkarpackie edycje, organizowane w Rzeszowie i Stalowej Woli, zgromadziły ponad 600 uczestników oraz 126 partnerów branżowych, medialnych i technicznych. W ich trakcie powstało 138 innowacyjnych projektów pod okiem 57 mentorów – doświadczonych ekspertów i praktyków z branży lotniczej i kosmicznej.

Udział w hackathonie daje możliwość poznania wyjątkowych osób, uznanych autorytetów z dziedziny kosmosu i nauki. Jednym z nich jest wieloletni dyrektor w NASA John F. Hall, doradzający Polskiej Akademii Kosmicznej, który gościł już w Stalowej Woli podczas ubiegłorocznej edycji hackathonu. Na Podkarpacie przyjedzie także Maciej Kawecki, znany dziennikarz i popularyzator nauki. Uczestników wydarzenia opieką mentorską i ekspercką otoczy łącznie kilkadziesiąt osób. Kolejne nazwiska przedstawimy niebawem.

Hackathon jest adresowany do twórców, programistów, naukowców, projektantów, innowatorów, ale również artystów i humanistów. Najlepsze zespoły zostaną zgłoszone do oceny globalnej i będą walczyć o wyróżnienie NASA.

Udział w przedsięwzięciu jest całkowicie bezpłatny, a dla uczestników, oprócz gwarantowanego noclegu i wyżywienia, organizatorzy przygotowują wiele merytorycznych wystąpień, dodatkowych atrakcji i prezentów.