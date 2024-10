Czwartej z rzędu, a szóstej w rozgrywkach doświadczyli piłkarze KS Podwolina. Jeszcze gorzej wiedzie się „Frankowi” z Jelnej, który nie zdobył jeszcze nie tylko ani jednego punktu, ale także ani jednej bramki.

W ostatniej kolejce outsider został rozgromiony w Groblach. Beniaminek już do przerwy strzelił 5 goli. Podwolina podejmował Jarocin. U gospodarzy w wyjściowej jedenastce pojawił się Adam Zelek, a u gości Adam Kozyra. W ubiegłym sezonie ta dwójka piłkarzy zdobyła ponad 50 bramek dla KP Zarzecze, walnie przyczyniając się do zdobycia mistrzostwa klasy B i awansu. Obydwaj grali od pierwszej do ostatniej minuty, ale żaden z nich nie zaliczył tym razem trafienia, natomiast Adam Kozyra zanotował asystę przy jedynej bramce, jaka padła w tym meczu, a której zdobywcą był Maciej Partyka.

8. kolejka

Staromieszczanka Stare Miasto – Sokół Hucisko 1:1 (0:1), M.Baj (64) – Rajski (2), Jodła Przychojec – KS Sarzyna 1:0 (0:0), F.Sarzyński (81 – karny), GKS Groble – Francesco Jelna 6:0 (5:0), Sobieszek (8), Kopacz (10, 43), Woźniak (19), A.Sarzyński (31, 51), Unia Nowa Sarzyna – Podlesianka Kamień 5:0 (3:0), Hanejko (14, 90 – karny), Madej (31), Karwacki (35), Wilkos (54), KS Podwolina – KS Jarocin 0:1 (0:1), M.Partyka (2), Górnovia – Advit Łętownia 0:1 (0:0), Kopacz (83), Czarni Sójkowa – Retman Ulanów 0:4 (0:1), Tyczyński (5), Łomotowski (48), Szyliński (55), Drozd (63).

Najlepsi strzelcy: 8 – Wilkos (Unia), 6 – Bizior (Górnovia), Kruczkowski (Advit), Tyczyński (Retman).

9. kolejka, 5 października: Retman – Groble (15), 6 października: Sokół – Jodła (11), Sarzyna – Górnovia (15), Jarocin – Staromieszczanka (15), Podlesianka – Podwolina (15), Advit – Czarni (15), Francesco – Unia (15.30)

