Pierwszy weekend października zapowiada się bardzo czekoladowo. W dniach 4-6 października 2024 roku /piątek-niedziela/, na Rynku w Rozwadowie trwał będzie wyczekiwany przez miłośników słodyczy i czekolady CZEKO FEST. To festiwal pełen smaków, kreatywności oraz słodkich inspiracji, który przyciągnie rzemieślników czekolady i cukierników z całej Polski, tworzących arcydzieła z najwyższej jakości składników. To nie tylko pokaz kunsztu cukierniczego, ale także wyjątkowa okazja, aby poznać unikalne, ręcznie robione wyroby, których nie znajdziesz na półkach sklepowych.

Na Festiwalu odnajdziemy czekoladowe stoiska, różnorodne, unikalne wyroby: klasyczne, wegańskie, ziołowe, wytrawne i słodkie, stoiska wypełnione słodyczami z prawdziwego kakao, które zaprezentują najlepsi producenci pralin, trufli i tabliczek czekolady oraz szeroką ofertę słodkości – lody, ciasta, kawy, herbaty.

Wspólnie przeżyjemy podróż przez historię czekolady – od czasów Mezopotamii po współczesność, a dla najmłodszych będą czekać warsztaty m.in. z ucierania czekolady na azteckich żarnach oraz animacje (Fabryka Czekolady oraz warsztaty z Gangiem Czekoladożerców). Poznamy także Wielką Księgę Legend i Baśni – wyjątkowe historie o czekoladzie, które porwą zarówno młodszych, jak i starszych uczestników.

Znajdzie się także coś dla miłośników dobrej kuchni. Równolegle do CZEKO FEST, na swoje stanowiska zaprosi Strefa Kuchni Świata w Stalowej Woli – JEDZ, BAW SIĘ, KOCHAJ. Znajdziemy na nich smaczne, zdrowe i oryginalne potrawy inspirowane kuchnią azjatycką – z wyrazistymi smakami i bogactwem przypraw. W menu znajdziemy także smakołyki kuchni greckiej, meksykańskiej, amerykańskiej, ukraińskiej, włoskiej, hiszpańskiej, indyjskiej, gruzińskiej i węgierskiej. Będzie aromatycznie, pysznie i niebanalnie.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Data wydarzenia: 4-6 października 2024

Miejsce: Rynek Rozwadowski, Stalowa Wola

Godziny otwarcia Festiwalu:

Piątek: 15:00 – 19:00

Sobota: 10:00 – 19:00

Niedziela: 10:00 – 18:00

W ramach festiwalu odbędzie się również wyjątkowa akcja honorowego krwiodawstwa, organizowana przez stowarzyszenie CIVICA we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. To niepowtarzalna okazja, by nie tylko pomóc innym, oddając krew, ale również cieszyć się atmosferą pełną słodkości. Każdy dawca krwi otrzyma czekoladowy ekwiwalent energetyczny, a także możliwość darmowych badań i uzyskania legitymacji Honorowego Dawcy Krwi.

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Data: 6 października 2024 /niedziela/ Godziny rejestracji dawców: 10:00 – 14:00

Miejsce: Rynek w Rozwadowie, Mobilny Punkt Poboru Krwi (autobus).

Organizatorem Festiwalu Czekolady i Słodkości w Stalowej Woli jest Festiwal Czekolady – WeForm. Partnerami wydarzenia są Miasto Stalowa Wola, Stowarzyszenie Civica oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.