Błędy medyczne pociągają za sobą często bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia i życia pacjenta. Warto wiedzieć, kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za ich popełnienie.

Błąd medyczny – rodzaje

Przede wszystkim, wiedzieć należy jakie są rodzaje błędów medycznych. Mówimy o błędzie diagnostycznym, kiedy stan pacjenta zostanie nieprawidłowo ustalony (na przykład z powodu niewystarczających badań lub błędnej ich interpretacji ich wyników). Możemy mówić też o błędzie terapeutycznym, czyli takim, gdy zastosowano błędne leczenie, niezależnie od prawidłowo postawionej diagnozy. Może to dotyczyć zarówno leczenia farmakologicznego jak i zabiegu. Zdarzają się też błędy organizacyjne, wynikające ze złej organizacji świadczenia usług medycznych. Może tu chodzić na przykład o nieodpowiedni stan zaopatrzenia w sprzęt medyczny. Czwartym rodzajem błędu medycznego jest błąd techniczny – może być to na przykład pomylenie tożsamości pacjenta czy nieprawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna. Każdy z tych błędów może być podstawą do ubiegania się o odszkodowanie.

Czy powikłanie to błąd medyczny?

Wiele osób domaga się odszkodowania na podstawie powikłań, które spowodowały uszczerbek na zdrowiu. Należy jednak pamiętać, że jeśli powikłania te nie były zawinione przez personel medyczny, ale możliwą reakcją organizmu – nie będzie podstawy do pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności. Żeby wyjaśnić to na przykładzie – jeśli pacjent jest poddawany zabiegowi, który może skutkować pewnymi powikłaniami, a sam zabieg zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualną wiedzą medyczną – wystąpienie powikłań (na przykład odczynu zapalnego) nie będzie podstawą do odszkodowania. Istotne jest też jaka opieka została udzielona pacjentowi po zabiegu, czy stosował się on do zaleceń. Nie można uzyskać odszkodowania od lekarza, który na przykład złożył złamaną kończynę i zalecił pacjentowi odciążenie jej, w sytuacji gdy pacjent po opuszczeniu placówki medycznej obciążał kończynę, uszkadzając ponownie rękę czy nogę. Warto też pamiętać, że wyrażenie zgody na zabieg nie jest przeszkodą w uzyskaniu odszkodowania, jeśli doszło do błędu medycznego. Pacjent wyraża bowiem zgodę na leczenie, które prowadzone powinno być w prawidłowy sposób.

Kontakt z dobrym prawnikiem niestety może okazać się konieczny w celu dochodzenia swoich praw jednak warto z niego skorzystać.