Po 4 latach druga liga męskiej koszykówki wróciła na parkiet MOSiR w Stalowej Woli. W meczu otwierającym sezon 2024/25 Stal pokonała Iskrę Częstochowa. O zwycięstwie „zielono-czarnych” zadecydowała wygrana ośmioma punktami czwarta kwarta.

Stal przystąpiła do rozgrywek z dwoma nowymi zawodnikami, 20-letnim rozgrywającym Klaudiuszem Tarnawskim, który jest wychowankiem Niedźwiadków Przemyśl, a w ubiegłym sezonie reprezentował Miasta Szkło Krosno oraz z 23-letnim Pawłem Dobrzańskim, który jest wychowankiem Resovii, a ostatnio grał w Sokole Łańcut. Po roku gry w Resovii wrócił do Stali, Damian Tabor, a w kolejce na grę w naszym zespole czeka 20-letni Ukrainiec Ivan Takovenko (211 cm), który w ubiegłym sezonie był zawodnikiem klubu Valmiera Glass Vidzemes Augstskola z siedzibą w Valmiera na Łotwie, występującego w rozgrywkach ligi łotewsko-estońskiej.

Czy wiesz, że… … kibice koszykarscy w Stalowej Woli czekali na mecz swojej drużyny na poziomie 2 ligi 1658 dni. Ostatnim przed Iskrą rywalem Stali w 2 lidze był HydroTruck Sky Tattoo II Radom, z którym przegraliśmy w domu 70:90, natomiast na zwycięstwo Stali w 2 lidze czekaliśmy ponad 5,5 roku, dokładnie 2044 dni. Stal pokonała Rosę Sport Radom 84:80.

Początek znakomity

Ostatnim zawodnikiem Stali, który punktował w meczu drugoligowym w hali przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli był Maciej Pietras, a pierwszym, który zdobył punkty w meczu sobotnim z Iskrą był Łukasz Krzek, który w 90 sekundzie meczu trafił „za trzy”. Za chwilę jednego punkcika dorzucił Aleksander Jadaś, po nim „trójkę” Leszek Kaczmarski i Stal prowadziła 7:0, później 12:3 i 15:5. Widownia ze szczęścia szalała! Goście jednak szybko wybudzili się z letargu i w mig odrobili wszystkie straty, a 10 sekund przed zakończeniem pierwszej kwarty, po rzucie Staniczka, odebrali Stali prowadzenie (16:18).

Dużo chaosu, koszykówki mało

Także pierwsze kilka minut drugiej odsłony należały do koszykarzy z Częstochowy. Po 16. minutach wygrywali 32:23, a na dużą przerwę udali się z 5-punktową przewagą (31:36).

Na początku trzeciej kwarty najwięcej było na parkiecie… chaosu. U jednych i drugich. W pierwszych pięciu minutach tej odsłony Stal zdobyła dwa punkty po dwóch wykorzystanych wolnych przez Macieja Paterka, a rywale sześć – po dwóch „trójkach” Complaka. Niewiele lepsza pod względem skuteczności, ale także pozostałych elementów gry, była druga „połówka” tej kwarty. Obydwie drużyny prześcigiwały się wprost w popełnianiu prostych błędów. Jedyne, czego nie można było im odmówić, to braku chęci, ambicji i woli walki.

Walczyć trzeba zawsze i do końca

A to, że walecznym sercem do gry można wiele zdziałać i wygrać mecz, udowodniła Stal w ostatniej „ćwiartce”. W 34. minucie koszykarze trenera Rafała Partyki „wyrwali” Iskrze prowadzenie – celnie z półdystansu trafił Klaudiusz Tarnawski – a minutę później, po 26. minutach, po akcji Marcina Paterka, odzyskali prowadzenie (47:45) i jak się wkrótce okazało, nie oddali go już do syreny kończącej to spotkanie, mimo że dwie minuty z „hakiem” do końca, wygrywali zaledwie jednym „oczkiem” 52:51.

Ostatnie akordy meczu należały do Kacpra Chamery i Marcina Paterka, którzy dla opadniętych z sił rywali, byli nie do zatrzymania pod ich koszem.

STAL – ISKRA 59:53 (16:18, 15:18, 10:7, 18:10)

STAL: Maciej Paterek 7, Łabuda 5 (1×3), Jadaś 5, Krzek 3 (1×3), Kaczmarski 3 (1×3) oraz Chamera 14, Tarnawski 9, Marcin Paterek 6, Tabor 4, Dobrzański.

ISKRA: Complak 18 (4×3), Martynenko 11 (2×3), Kwasek 11, Szojda 5 (1×3), Szostak 1 oraz Staniczek 5 (1×3), Sierawski 2, Cieślak.

Sędziowali: Dominika Hałka (Rzeszów), Bartłomiej Nycz (Lublin). Widzów 600.

W pozostałych meczach 1. kolejki: UJK Kielce – Polonia Bytom 78:89, KS 27 Katowice – MKS II Dąbrowa Górnicza 113:88, MKKS Rybnik – AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 71:87, Basket Hills Bielsko-Biała – Wisła Kraków 82:72, Zagłębie Sosnowiec – GTK AZS II Gliwice 77:65, Cracovia 19906 – AZS AGH Kraków 53:79, Polaris KKS Tarnowskie Góry – Niedźwiadki Przemyśl 86:51.

Tabela za www.pzkosz.pl