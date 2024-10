W niedzielę zainaugurowała czwartą już edycję Jr. NBA Projekt Basket League. W tym roku rywalizację rozpoczęło 70 drużyn, które zostały podzielone na trzy grupy – Wschód, Zachód oraz Girls.

Podczas inauguracyjnych turniejów przypomniano w jakim celu powstał program Jr. NBA oraz idee mu przyświecające. Przeprowadzono także losowanie szyldów drużyn z ligi NBA, pod którymi będą występowały podczas tej edycji rozgrywek zgłoszone do projektu zespoły.

Przypomnijmy, że Jr. NBA to oficjalny program NBA obejmujący bezpłatny, oparty na członkostwie program dla drużyn klubowych uczestniczących w rozgrywkach lig młodzieżowych. Jr. NBA ma na celu rozwijanie pasji do gry w koszykówkę u chłopców i dziewcząt w wieku od 6 do 14 lat, ucząc ich podstaw tego sportu, jednocześnie wpajając podstawowe wartości, w tym pracę zespołową, szacunek i sportową rywalizację.

W rozgrywkach Eastern Conference dywizja Centralna rywalizuje drużyna CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola, która w obecnych rozgrywkach Jr. NBA występuje pod nazwą Milwaukee Bucks (klub, który od 1968 roku bierze udział w rozgrywkach NBA, który dwukrotnie w swojej historii wywalczył tytuł mistrzowski; w 1971 i 2021 r. – red.).

W niedzielnym turnieju w Stalowej Woli, w hali SLO przy Wojska Polskiego wystąpiło 5 drużyn: Siarka Tarnobrzeg (Cleveland Cavaliers), Lublinianka KUL Basketball Lublin (Detroit Pistons), Piątka Lublin (Indiana Pacers), Start Lublin (Chicago Bulls), i Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola (Milwaukee Bucks).

Milwaukee Bucks – Kuźnia Koszykówki – zaliczyła w premierowym turnieju trzy porażki. W pierwszym meczu przegrała z Piątką Lublin 23:31, w drugim z Siarką 15:45, a w trzecim ze Startem 23:31. W innych meczach: Siarka – Lublinianka 42:16, Piątka – Start 13:53, Lublinianka – Start 38:31, Piątka – Siarka 16:42. Gospodarzem drugiego turnieju tej dywizji będzie Lublinianka.

Milwaukee Bucks – Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola występowała w składzie: Michał Farion, Jakub Wilk, Dominik Igras, Bartosz Kaproń, Antoni Karwas, Adam Kowalik, Dawid Kozioł, Jakub Maksimek, Jakub Olejarczyk, Mikołaj Partyka, Patryk Piętka, Olgierd Surma, Franciszek Surowaniec.