Biologiczne oczyszczalnie ścieków to nowoczesne instalacje, które pozwalają w przyjazny dla środowiska sposób zutylizować nieczystości z gospodarstw domowych. Wiele osób obawia się jednak kosztów związanych z ich zakupem i późniejszą eksploatacją. Ile kosztuje biologiczna oczyszczalnia ścieków i dlaczego jej zakup może okazać się naprawdę opłacalną inwestycją?

Ile kosztuje biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Ekologiczne oczyszczalnie ścieków zyskują coraz większą popularność ze względu na funkcjonalność, wydajność i wygodę użytkowania. Instalacje tego typu do oczyszczania ścieków wykorzystują procesy biologiczne z udziałem bakterii, dzięki czemu działają w sposób przyjazny dla środowiska bez szkodliwych środków chemicznych.

Wiele osób zastanawia się, czy zakup i montaż biologicznej oczyszczalni ścieków to duży wydatek w porównaniu z budową tradycyjnego betonowego szamba. Ceny przydomowych oczyszczalni ścieków mogą znacznie się różnić w zależności od pojemności, wydajności i budowy. Kompaktowa biologiczna oczyszczalnia ścieków, przeznaczona dla maksymalnie 4-osobowej rodziny, kosztuje około 14 000 zł. W przypadku większych modeli, nawet dla 6 użytkowników, trzeba przygotować się na wydatek rzędu 16 000 zł. Do kosztów zakupu ekologicznej oczyszczalni ścieków należy doliczyć koszty jej montażu, które zwykle wynoszą około 5000 zł. Dla porównania za szambo (dla 5 osób) wraz z montażem trzeba zapłacić około 9000 zł.

Czy zakup biologicznej oczyszczalni ścieków się opłaca?

Początkowe koszty zakupu i montażu biologicznej oczyszczalni ścieków nawet 3-krotnie przewyższają koszty związane z budową szamba. Nie znaczy to jednak wcale, że taka instalacja jest nieopłacalna. Wręcz przeciwnie. Ekologiczne oczyszczalnie ścieków to bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Podczas gdy korzystanie z tradycyjnego szamba wiąże się z koniecznością comiesięcznego wywożenia nieczystości, w przypadku biologicznej oczyszczalni ścieków osad wystarczy wywozić raz w roku. Generuje to spore oszczędności.

Roczny koszt eksploatacji biologicznej oczyszczalni ścieków dla 5 osób to około 500-700 zł, natomiast szamba – ponad 4000 zł. Jak wynika z tej kalkulacji, już po 4 latach korzystanie z biologicznej oczyszczalni ścieków okaże się bardziej opłacalne niż użytkowanie tradycyjnego szamba. W perspektywie długoterminowej zysk będzie coraz większy.

Wodę pozyskaną z biologicznej oczyszczalni ścieków można bezpiecznie wykorzystać w gospodarstwie domowym, co zapewnia dodatkowe oszczędności. Co więcej, ekologiczna oczyszczalnia ścieków, ze względu na swoją wytrzymałość i bezawaryjność, może być użytkowana nawet przez kilkadziesiąt lat. Osoby zainteresowane ekologicznymi rozwiązaniami mogą także starać się o dofinansowanie na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków. Z pewnością warto więc w nią zainwestować, by cieszyć z długofalowych oszczędności.