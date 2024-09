Kiedy analiza porealizacyjna nie wykazała przekroczeń hałasu na obwodnicy Stalowej Woli i Niska, GDDKiA przekazała, że nie planuje budowy dodatkowych ekranów akustycznych w miejscach, gdzie taką potrzebę sygnalizowali okoliczni mieszkańcy. Prezydent Lucjusz Nadbereżny poinformował wówczas, że w takiej sytuacji to miasto weźmie na siebie ciężar budowy tej infrastruktury. Do sprawy powrócił we wrześniowej interpelacji radny Dariusz Przytuła, pytając o zaawansowanie prac w tym zakresie.

W wrześniu ubiegłego roku otrzymaliśmy od rzeszowskiego oddziału GDDKiA odpowiedź iż nie ma w planach budowy ekranów akustycznych w ciągu obwodnicy Stalowej Woli. Analizy jak poinformowano nie wykazały przekroczeń norm hałasu. Wówczas głos zabrał prezydent Lucjusz Nadbereżny. – Jeżeli chodzi o sprawę ekranów akustycznych przekazałem deklarację, że jeżeli wyniki badań hałasu nie umożliwią realizacji w tzw. trybie powykonawczym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcę obwodnicy, to miasto Stalowa Wola nie pozostawi mieszkańców bez pomocy w tym zakresie i będziemy przygotowywać procedurę instalacji tych ekranów na wysokości Skarpy – mówił włodarz miasta. Dodał, że aby to było możliwe konieczne jest uzyskanie zgody GDDKiA oraz wykonawcy w związku z tym, że obwodnica jest na gwarancji.

Interpelację skierowaną do prezydenta miasta w sprawie budowy ekranów akustycznych złożył radny Dariusz Przytuła. – Proszę o szczegółowe wyjaśnienie, kiedy ma pan ma zamiar ogłosić przetarg na zaplanowane zamówienie publiczne pt.: „Opracowanie koncepcji budowy ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Stalowej Woli i Niska”. Ogłoszenie przetargu było planowane na II kwartał br. Co więcej, na IV kwartał br. było planowane ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej pod kątem montażu tychże ekranów. Jak do tej pory nie zauważyłem żadnych działań w tym kierunku – czytamy w interpelacji.

Z odpowiedzi na interpelację wynika iż zadanie pn. „Opracowanie koncepcji budowy ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Stalowej Woli i Niska” jest na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

– Ponadto wyjaśniam, że zadanie wymagało przeprowadzenia dodatkowych analiz. Gmina Stalowa Wola zwróciła się do kilku projektantów z zapytaniem o szacunkowe koszty i czas potrzebne na opracowanie koncepcji projektowej. W odpowiedzi otrzymano tylko jedną ofertę cenową.

Jednocześnie informuję, że przetarg na opracowanie koncepcji dla ww. zadania jest planowany do ogłoszenia w IV kwartale 2024 r. Natomiast ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej jest uzależnione od uzyskania warunków technicznych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w oparciu o opracowaną koncepcję czytamy w odpowiedzi na interpelację.