19 września w Urzędzie Miasta oraz w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej gościł poseł PO Zdzisław Gawlik, który dokonał kontroli poselskiej. Jego wizyta miała na celu ocenę kondycji finansowej Stalowej Woli.

Tuż po wizycie posła odbyła się konferencja prasowa zwołana przez opozycję, która od dawna mówi o złej, a nawet tragicznej kondycji finansowej miasta.

– Zaczęliśmy od SIM-u, gdzie przyjęła nas pani prezes. Myślę, że to była dobra rozmowa. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Projekt z dużym rozmachem, mam nadzieję, że będzie kontynuowany, tak jak pani prezes przewiduje, bo będzie to z korzyścią dla mieszkańców Stalowej Woli. Dla mnie jeden wniosek, jako parlamentarzysty, że należy się zastanowić jak te SIM-y mają funkcjonować, jak mają żyć ludzie, którzy będą korzystali z mieszkań wybudowanych w ramach tego programu, tylko po to żeby nie mieli takiego problemu jaki mają dzisiaj mieszkańcy TBS-u – powiedział poseł Zdzisław Gawlik.

Po spotkaniu z Renatą Knap, prezes SIM, Zdzisław Gawlik, w towarzystwie radnego miejskiego Damiana Marczaka, spotkał się z wiceprezydentem miasta Tomaszem Miśko i skarbnikiem Michałem Buwajem.

– Jeżeli chodzi o sytuację finansową Stalowej Woli, to pewnie państwo wiecie, że nie jest ona najlepsza. Oczywiście są pewne plany. Dla mnie bardzo optymistyczne założenie, przy założeniu, że jedna czwarta budżetu miasta zostanie zrealizowana ze sprzedaży nieruchomości. Wedle mojej wiedzy nie będzie to łatwe. Pewnie 31 grudnia okaże się na ile zaspokajanie tych wszystkich zobowiązań gminy, które jest rolowane w dużej części, jak uzyskaliśmy informację od pana skarbnika, będzie miało szansę realizacji – podsumował poseł Gawlik.

Kontrolę poselską podsumował także radny Damian Marczak. Podziękował posłowi Gawlikowi za jego interwencję, która pomogła ujawnić wcześniej zastrzeżone informacje. W odniesieniu do spotkania z prezes SIM stwierdził, że budowa nowego osiedla postępuje zgodnie z planem. Umowy partycypacyjne osiągnęły poziom 66 proc. Pierwsze mieszkania mają być oddane do użytku w ciągu 14 miesięcy. Marczak potwierdził, że w przypadku zapotrzebowania, projekt będzie kontynuowany.

– Jeżeli chodzi o Urząd Miasta miałem zupełnie inne wyobrażenie kiedy mówiono o inwestorach, jak przedstawiał to pan prezydent. Z tej mapy, którą uzyskaliśmy, z tych informacji okazuje się, że wszystko ugruntowane jest bardziej lokalnie, co złą informacją wcale nie jest – skomentował radny Marczak.

Dodał także, że jeśli chodzi o finanse miasta to dalsze cięcia i szukanie oszczędności będzie konieczne. Podczas konferencji prasowej, kiedy padło pytanie o możliwość przybycia komisarza do Stalowej Woli, radny Marczak zaznaczył, że nigdy nie mówił o tym, wyjątkiem był radny powiatowy Andrzej Szlęzak. Także poseł PO stwierdził, że byłby daleki od rozmowy o komisarzu w Stalowej Woli.

Po konferencji zorganizowanej przez opozycję odbyła się druga. Wiceprezydent Stalowej Woli Tomasz Miśko oraz skarbnik Michał Buwaj postanowili opowiedzieć o kontroli jaka odbyła się w Urzędzie Miasta. Przekazali, że rozmowa była niezwykle owocna, pełna merytorycznych argumentów i konstruktywnych propozycji. Wiceprezydent potwierdził, że poseł Gawlik wykazał się dużym zrozumieniem dla projektu Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro Park Stalowa Wola.

Miasto prowadzi rozmowy z wieloma inwestorami oraz przygotowuje tereny pod rozwój strefy. Jak zaznaczył wiceprezydent, aktualnie jest ich 18. Negocjacje dotyczą warunków ich działalności w Stalowej Woli. W przypadku tych 18 inwestorów można mówić o kwocie przekraczającej 20 miliardów euro, uwzględniając wszystkie potencjalne inwestycje. Może to przynieść ponad 13 tysięcy nowych miejsc pracy w Stalowej Woli, w tym wysoko wyspecjalizowanych, ponieważ rozmowy toczą się głównie z inwestorami z branż zaawansowanych technologii, takich jak elektromobilność i informatyka.

– Rozmowa z panem profesorem Zdzisławem Poseł Gawlik i kontrola w Urzędzie Miasta była bardzo rzeczowa. Wyjaśniliśmy tu wspólnie z panem skarbnikiem, że dzisiaj jesteśmy w takim kluczowym, z punktu widzenia przyszłości dalszych rozmów z inwestorami. Poprosiliśmy go jednocześnie o wsparcie i to wsparcia w postaci deklaracji otrzymaliśmy od pana posła. Będziemy, mam nadzieję, współpracować przede wszystkim jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa. Disiaj pan poseł wyraził wsparcie dla samego projektu jakim jest Strategiczny Park Inwestycyjny jak i również potwierdził, że w razie potrzeby służy swoją pomocą, by wesprzeć nas w tych kluczowych rozmowach, czy to z gestorami mediów, czy innymi spółkami Skarbu Państwa – dodał wiceprezydent.

Głos zabrał także skarbnik Michał Buwaj, który potwierdził, że podczas kontroli poselskiej zaprezentowano problem, ale omówiono także różne potencjalne scenariusze jego rozwiązania. Obaj panowie byli pod wrażeniem bogatej wiedzy na temat gospodarki i inwestycji w sektorze publicznym i samorządowym posła Gawlika i liczą na pomyślną współpracę.